Václav Klaus: Nešlo o vládní krizi, ale o zahájení volební kampaně

Bývalý český prezident Václav Klaus vidí podstatu koaličních hádek v tom, že poprvé zažíváme situaci, kdy jsou ve vládě dvě stejně silné strany. Ty se musejí proti sobě vymezit, aby jim volič uvěřil, že každá chce něco jiného. „Nic hrozivého se neděje, všechny instituce normálně fungují. Nešlo o vládní krizi, ale o bouřlivé zahájení volební kampaně," hodnotí události posledních dní.

V obsáhlém rozhovoru, který najdete v sobotním Deníku, se Václav Klaus zamýšlí i nad současným stavem politiky.

„Mám strach, že do hry nevstupují subjekty, které by přišly s něčím novým, překvapujícím, převratným či klíčovým. Od současných hráčů nic velkolepého neočekávám. Tak dlouho se u nás bojovalo proti politickým stranám, jejich zastaralosti a nemodernosti, až se jejich odpůrcům podařilo politické stranictví zneuctít. Nedá se proto říct, že by se tvůrčí lidé snažili do stran vstupovat a něco zásadního udělat," míní. Na otázku, zda by vítězství hnutí ANO mělo na Česko nějaký fatální dopad, odpověděl: „Nejsem ctitel Andreje Babiše ani hnutí ANO, ale musím férově říct, že nevidím velký rozdíl mezi tím, kdyby byl premiérem pan Babiš, Sobotka či Bělobrádek, toto trio je pro mě podobně nepřijatelné."

Chcete vyhrát? Jezděte

Pro uchazeče o voličskou přízeň pak má po ruce osvědčený recept na úspěch: „Pro mě jediným řešením, jak se vyhnout neustálému ataku standardních médií, bylo vyrazit za lidmi a jezdit po celé České republice. Je velkou chybou, že to současní aktéři nedělají a naskakují na teze, že to občany nezajímá, je nezajímají pouze konkrétní politici."

A zase to klima

Václav Klaus nedávno vydal novou knihu Zničí nás klima, nebo boj s klimatem. I k tomuto tématu se v rozhovoru vyjadřuje. Říká kupříkladu: „Debata o globálním oteplování nemá s ochranou životního prostředí nic společného. Politici v Paříži a jejich konference o klimatu jsou legrácky, které není možné brát vážně a doufám, že Trump aspoň od tohoto slibu neustoupí a pařížskou dohodu vypoví."