Valachová chce maturitu SOŠ z matematiky do roka po gymnáziích

/ANKETA/ - Ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) udělá vše pro to, aby povinnost maturovat z matematiky nastala pro studenty středních odborných škol (SOŠ) do roka poté, co budou z počtů povinně maturovat gymnazisté. Uvedla to v dnešním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce v reakci na informaci, že ředitelé gymnázií a lyceí chystají kvůli povinné maturitě z matematiky ústavní stížnost. Problematikou maturit na SOŠ se bude v pondělí zabývat vláda.

Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) v prosinci schválil zavedení povinné maturity z matematiky na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Ministři se tehdy neshodli, na kterých odborných školách tuto povinnost od jara 2022 nebo 2023 zavést. Valachová navrhuje, aby se týkala 104 oborů. Šlo by o všechny SOŠ s výjimkou zdravotních, sociálních a uměleckých. Čtěte také: Stát přidá peníze na hlídání. Dětské skupiny má i Stropnický Ministryni překvapila informace o ústavní stížnosti „Udělám všechno pro to - a taková také byla dohoda s asociací gymnázií, aby to bylo fér - aby tato povinnost byla nejpozději o rok později po gymnáziích," slíbila v neděli Valachová. Zprávu o připravované ústavní stížnosti označila za „novou informaci a překvapivý krok". Ředitelka pražského Gymnázia Budějovická Zdeňka Bednářová si v pořadu stěžovala na to, že její studenti budou povinně maturovat ze tří předmětů, zatímco studenti ostatních středních škol jen ze dvou, což jim přípravu na zkoušku usnadní. Podle Valachové je roční prodleva přiměřená „Po jednání asociace ředitelů gymnázií jsme se rozhodli, že pan senátor (Jiří) Růžička (za TOP 09 a STAN) spolu s předsedkyní asociace podají na maturitní zkoušky z matematiky ústavní stížnost," řekla. Valachová se domnívá, že takto věcně formulovaná ústavní stížnost šanci nemá. Na dotaz moderátora, zda je schopna ještě posunout povinnou maturitu z matematiky na stejný rok jako u gymnázií, odpověděla, že bude prosazovat roční prodlevu, která je podle ní přiměřená. Podle Fialy je chybou zavádět maturitu z matematiky na etapy „Pokud se tak stane, věřím, že gymnázia nebudou mít důvod stížnost podávat kvůli tomu jednomu roku," poznamenala. „Na druhou stranu, kdyby to zůstalo tak, že jenom gymnázia, tak se domnívám, že určitou racionalitu ta ústavní stížnost má," doplnila. Podle dalšího účastníka diskuse, předsedy ODS a bývalého ministra školství Petra Fialy, je chybou zavádět maturitu z matematiky na etapy. Mělo se prý raději počkat na později. „Jsem přesvědčen o tom, že se to nemělo zavádět postupně, ale naráz a pro všechny," uvedl. "Jestli ta maturita má být organizována a garantována státem, tak má jedině smysl, pokud je celoplošná," míní. Jurečka odmítá podpořit návrh ohledně SOŠ S Valachovou se Fiala shodl na tom, že maturita z matematiky je potřebná, i když pro studenty představuje nepopulární opatření. "Byla by strašná nezodpovědnost směrem k našim dětem a studentům je do budoucna takto nevybavit," podotkla ministryně. Valachová bude v pondělí na schůzi vlády přesvědčovat ministra zemědělství Mariana Jurečku (KDU-ČSL), který návrh ohledně SOŠ odmítá podpořit, protože do něj nechce zahrnout zemědělské školy. „Nesouhlasím s jeho přístupem a také mu vyčítám, že se jako poslanec vzbudil z nějakého tříletého spánku Šípkové Růženky. Poslancům se jasně řeklo, jaký má být náběh povinné maturity a jaké obory tam nebudou," konstatovala ministryně.

