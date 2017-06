Valachová končí, straší ji kariérní řád

Prezident Miloš Zeman včera přijal demisi ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). Vystřídá ji Stanislav Štech, jenž bude jmenován ve středu.

Kromě střetu se sportovním prostředím, které se masově bouří kvůli dotačním programům, bude muset nový ministr řešit také peníze pro vysoké školy a hlavně kariérní řád. „Jde o profesní podporu učitelů, kterou si zaslouží," říká o novele zákona o pedagogických pracovnících Valachová.

Jenže o své pravdě nepřesvědčila senátory, mezi nimiž je spousta bývalých pedagogů i současných ředitelů. „Hlasování proti kariérnímu řádu nebylo odmítnutím osobního rozvoje učitelů, ale vyjádřením odporu proti neskutečně složité agendě, na níž by se živila armáda zkoušejících v takové míře, že by na potřebné navýšení platů učitelů téměř nic nezbylo. Se zavedením kariérního řádu v navržené podobě nesouhlasí 88 procent učitelů," míní senátor Libor Michálek za Piráty, KDU-ČSL a Zelené.

PETIČNÍ SÍLA

Opírá se o petici iniciativy Pedagogická komora, kterou k 30. květnu podepsalo 7176 kantorů. Sněmovna se bude novelou zákona o pedagogických pracovnících zabývat na schůzi, která začne příští úterý.

Radek Sárközi z iniciativy tvrdí, že atestační novinka „přinese množství nové administrativy, diskriminuje většinu učitelů a spoustu peněz spolkne projekt Národního institutu pro další vzdělávání, který má kariérní řád organizačně zajistit". Institut získal již v dubnu 508 milionů na projekt Implementace kariérního systému učitelů včetně vzniku metodických kabinetů. Na propagaci atestačního systému je v něm vyčleněno 41 milionů a projektoví manažeři pobírají plat až 72 800 korun. „Pokud dojde k tomu, že novela zákona nebude přijata, bude nutné provést podstatné změny projektu," sdělilo oddělení vnějších vztahů ministerstva školství.

Podle komory se kariérní řád bude v příštích pěti letech týkat pouhých 3000 začínajících učitelů a jejich mentorů. „Vláda sice uvolnila 404 milionů z rozpočtové rezervy do konce roku 2017 s tím, že jsou určeny na kariérní postup učitelů, avšak jediný reálný letošní náklad je příplatek 3000 korun pro uvádějící učitele, což celkově činí 50 milionů," tvrdí Sárközi. Ministerstvo školství tuto kritiku odmítá a Deníku poskytlo detailní rozpis prostředků, které mají být na rozjezd kariérního řádu vynaloženy. Na každého učitele v adaptačním období se například počítá s 15 tisíci korun. Největší částka směřuje na snížení přímé pedagogické činnosti výchovných poradců a metodiků prevence.

PENÍZE NAVÍC BUDOU

Sárközi vidí chybu i v tom, že „první peníze dostane 1600 nejdéle sloužících učitelů až v roce 2022, pokud se jim podaří získat třetí kariérní stupeň. Při přechodu z prvního do druhého kariérního stupně nedostanou začínající učitelé oproti současnému stavu nic navíc". Na to pracovníci ministerstva odpovídají: „Zcela jistě dostanou přidáno uvádějící učitelé, ale také učitelé, kteří skončí adaptační období, protože poskočí v platové tabulce. Nárok na specializační příplatek získají i výchovní poradci a dojde ke zvýšení příplatku za práci třídního učitele."

Jisté je, že nástupce Valachové Stanislav Štech to před poslanci nebude mít snadné.