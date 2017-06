Valachová na své demisi trvá, Zeman ji podle ní přijal

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) trvá na své demisi a prezident Miloš Zeman ji přijal. Valachová to dnes řekla novinářům po schůzce se Zemanem. Prezident se podle ní v úterý sejde s jejím dosavadním náměstkem Stanislavem Štechem a ve středu by ho měl jmenovat do ministerské funkce.

Valachová původně chtěla odejít k 31. květnu. Demisi se rozhodla podat kvůli kauze s podezřením na zneužití dotací na sport, v níž je mezi podezřelými její náměstkyně Simona Kratochvílová. Zeman s odchodem ministryně nesouhlasí, rozmlouval jí ho a dával jí čas na rozmyšlenou. Ten jí chtěl původně poskytnout do svého návratu z cesty do Asie, tedy do 10. června, poté lhůtu o týden prodloužil. Dnes Zeman pozval Valachovou na Hrad, aby mu sdělila své rozhodnutí. "Pan prezident mě rozhodně nějak násilně nepřemlouval, nicméně zrekapituloval tu výzvu k přemýšlení a potom vyslechl moje stanovisko a rozhodnutí, že demisi nestahuji a demise platí. Myslím si, že pokud se učiní politické rozhodnutí, tak byť to možná člověka lidsky nebo profesně bolí, tak je na místě, aby si za ním politik stál," řekla ministryně. ČTĚTE TAKÉ: Nový parlament a vláda ve Francii: Macron bude mít 60 procent poslanců Valachová také potvrdila, že se Zeman v úterý sejde se Štechem, kterého by poté měl jmenovat ministrem. "Ve středu by mělo dojít k výměně," uvedla Valachová. Valachová se rozhodla rezignovat kvůli možnému zneužití sportovních dotací, ze kterého je podezřelá i její náměstkyně Kratochvílová. Policie Kratochvílovou viní z toho, že se v minulosti domlouvala s tehdejším šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací. ČTĚTE TAKÉ: Průzkum preferencí: ANO válcuje sociální demokracii, ta se propadla za komunisty

Autor: ČTK