Valachová se má podle Sobotky soustředit na fondy či kariérní řád

Praha - Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) by se ve zbytku funkčního období vlády měla zaměřit na čerpání evropských fondů, dotažení reformy regionálního školství nebo prosazení kariérního řádu pro učitele. Po dnešní bilanční schůzce s ministryní to novinářům řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). V příštím roce by se měla vláda pokusit o desetiprocentní růst tarifních platů učitelů, dodal. Valachovou ocenil za zlepšení podmínek pro umisťování dětí do mateřských škol či prosazení novely zákona o vysokých školách.

Ministryně školství Kateřina ValachováFoto: Deník/Martin Divíšek

Sobotka přijal ministryni školství ve Strakově akademii v rámci série bilančních schůzek se všemi ministry své vlády a Valachovou chválil. Příští měsíce ale podle něj budou pro ni náročné. "Má slušně našlápnuto a věřím, že dotáhne tyto věci skutečně do konce," řekl Sobotka na tiskové konferenci po jednání s Valachovou. Ministryně chce zvyšovat platy učitelů tak, aby v roce 2020 dosáhly na 130 procent průměrné mzdy v Česku. Letos od září se zvýšily platy učitelů v tarifní složce o šest procent a v nenárokových složkách o dvě procenta. "Pokud chceme dosáhnout 130 procent v roce 2020, měli bychom se pokusit o desetiprocentní zvýšení tarifních platů v roce 2018," uvedl dnes Sobotka. Premiér chce, aby Valachová prosadila změny ve financování regionálního školství, které nyní ve druhém čtení projednávají poslanci. Stát by podle novely platil školy na základě počtu odučených hodin, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. Pravidla mají platit od září přespříštího roku. Valachová má prosadit v Parlamentu také kariérní řád učitelů, který prošel vládou na začátku listopadu. Podpořit by také měla pedagogické a lékařské fakulty. Resort v příštím roce počítá až s 260 miliony korun pro pedagogické fakulty, dalších 650 milionů je možné využít z evropských fondů. Valachová řekla, že do konce funkčního období má ambici "dosáhnout hattricku" jako hokejista Jaromír Jágr, tedy opakovaně zvyšovat rozpočet školství, dotáhnout kariérní řád a změny ve financování škol. "Bezpečnou budoucnost našich dětí zajistí pouze kvalitní vzdělávání. Dost bylo priorit na papíře, musíme konat," uvedla Valachová.

Autor: ČTK