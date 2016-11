Valachová uspěla. Přibudou místa ve školkách, porostou platy učitelů

Praha - Ministryně školství Kateřina Valachová se kdysi přiznala, že byla jedničkářkou. Při bilanční schůzce, na něž premiér Bohuslav Sobotka zve všechny členy vlády, se mohla pochlubit množstvím splněných domácích úkolů i ambiciózním plánem na závěrečný rok ve funkci.Její vládní šéf to ocenil: „Má slušně našlápnuto a věřím, že tyto věci dotáhne skutečně do konce."

Ministryně školství Kateřina Valachová.Foto: Deník/Martin Divíšek

Parlament už nejen posvětil zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělání a státem garantovaný nárok na místa v mateřských školách (od roku 2020 i pro dvouleté děti), ale vláda odklepla i čtyřletý dotační program na zvýšení kapacit v MŠ. Bude rozdělena miliarda korun a ve 150 třídách přibude 3776 míst. Na devět projektů výstavby a dostavby škol z tzv. prstence kolem Prahy je do roku 2023 vyčleněno 1,5 miliardy korun. Sociální demokraté přiznávají, že díky vyjednávacím schopnostem Kateřiny Valachové byl ministr financí Andrej Babiš vůči resortu školství nejen v tomto ohledu štědrý.

Povinná maturita z matiky jen někde

Letos v září se tarifní složka jejich platů zvýšila o šest procent, nároková o dvě. Od nástupu Sobotkovy vlády vzrostly příjmy ve školství o 13,7 procenta (pedagogičtí pracovníci o 14,5, ostatní o 12,2 procenta). „Chceme, aby v roce 2020 dosáhl plat učitele 130 procent průměrné mzdy v ČR," řekla ministryně premiérovi. Ten přitakal a vyslovil přání, aby příští rok učitelské platy vzrostly o deset procent.

Valachová dotáhla do legislativního konce i záměr svého předchůdce na zavedení minimální délky uzavření pracovní smlouvy s učiteli na 12 měsíců.

Novela školského zákona obsahuje i dvě změny, jejichž účinek se projeví až za několik let. Od roku 2021 bude zavedena povinná maturita z matematiky. V tomto případě ale odborníci nejsou ve shodě. Jedna část se obává, že vzhledem k současné podobě vyučování tohoto předmětu a vysokému počtu propadlíků bude maturita masakrem. Druhá tlačí na to, aby se nezužoval okruh studijních oborů, které budou ukončeny maturitní zkouškou z matematiky. Valachová původně chtěla, aby se z matematiky maturovalo na 66 oborech, teď ale couvá. Za pět let se to bude týkat jen gymnázií a lyceí, ostatních středních škol až o rok, eventuálně o dva později. „Souvisí to s náběhem nového financování regionálního školství, kdy už peníze nebudou posílány podle počtu žáků, tudíž se bude zohledňovat i způsob vý- uky a využívat dělené hodiny matematiky," vysvětlila ministryně. U uměleckých, zdravotních a sociálních oborů se povinná maturita z matematiky odložila na neurčito. Stejně vášnivé debaty se vedou o schválených povinných přijímacích zkouškách na maturitní obory. Tuto novinku si deváťáci otestují příští rok v dubnu.

Valachová už poslala do sněmovny předlohu o financování regionálního školství i zavedení kariérního řádu se třemi stupni (začínající, samostatný a vynikající učitel). Ten má zlepšit pracovní podmínky nastupujících učitelů, provázat dosažení vyššího kariérního stupně se zlepšením odměňování, či zavést nové specializované činnosti s nárokem na příplatek. Zákonem daný profesní postup by měl platit od 1. září 2017, standard pro třetí kariérní stupeň bude vydán o tři roky později. Přípravu budoucích učitelů hodlá ministerstvo podpořit i tím, že do pedagogických fakult příští rok pošle 260 milionů korun, dalších 650 bude možné během pěti let čerpat z evropských fondů. Větší bezpečnost pedagogů na školách má zajistit posílení jejich ochrany před šikanou a dalším nežádoucím jednáním, jež bude legislativně zakotveno.

Zelená pro techniky a sportovce

ČSSD tradičně klade důraz na podporu technického vzdělání. „Připravili jsme vzorové smlouvy pro spolupráci školy, žáka a zaměstnavatele, které mají usnadnit praxe ve firmách," uvedla Valachová. Ministerstvo každý rok poskytuje středním odborným školám dotaci ve výši 200 milionů korun.

„Nezapomínáme rozhodně ani na to, že pod nás spadá péče o sportování mladých lidí. Parlament přijal novelu, která od 1. července 2018 zavádí rejstřík sportovních organizací, zařízení a sportovců i některé další změny. Příští rok na jaře předložím návrh nového zákona o podpoře sportu," řekla Valachová.

Bude chtít pokračovat i v programu přímých pobídek tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jeho finanční pokrytí se zvýší na jednu miliardu korun.