Češi jsou konzervativnější. V zahraničí chtějí mít na stromcích figurky

Opava - Řada zájemců využila přítomnosti tvořivých dílen Slezské tvorby v Myší díře na Dolním náměstí a nechala si anebo si sama nazdobila baňky. Jaké jsou vůbec aktuální trendy a co při jejich výrobě letos frčí?

Svou baňku jste si mohli zkusit ozdobit ve tvořivých dílnách Slezské tvorby v Myší díře na Dolním náměstí.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Ve výrobě baněk je Slezská tvorba vyhlášena nejen v republice, ale také ve světě. Její zaměstnankyně se v opavských tvořivých dílnách musely značně otáčet. Pracovali například na baňkách, na nichž vytvářely jména na přání, různé ornamenty a podobně. Na baňky nanášely lepidlo a na něj následně například třpytky.

„Používáme také techniku takzvaného plastického dekoru. Jedná se o bílou hmotu, funguje to na principu zdobení perníčků. Nanesená hmota vyčnívá. Na ni mohou přijít třpytky anebo může stát jen tak sama o sobě," komentoval předseda představenstva Slezské tvorby Jaroslav Veverka.

Lidem při nakupování záleží především na barvě. Každý rok letí něco jiného a také letos je po některých typech baněk větší poptávka. „Tentokrát je nejvíce žádána bílá, stříbrná a také průhledná barva. Z objednávek vyplývá, že zájem je také o zlatohnědé, takové zemité odstíny. Potom následuje červená klasika," pokračoval dále čelní představitel opavské společnosti.

Slezská tvorba vyrábí baňky už pětašedesát let. Vzhledem k tomu, že nefunguje pouze na českém trhu, musí reagovat také na poptávku ze zahraničí. „Víme, že v posledních zhruba pěti až šesti let vzrostl zájem o české skleněné vánoční ozdoby.

Češi dávají přednost tuzemským výrobkům a při výzdobě vánočního stromku zůstávají konzervativnější. Pokud ho mají nazdobený dočervena, chtějí mít i červené baňky," komentoval dále Jaroslav Veverka.

Klienti ze zahraničí své požadavky směřují trochu jiným směrem. Nechtějí totiž, aby jim na stromečku visely klasické baňky. Zájem mají o figurky: „Chtějí, aby se jim na stromku houpal například medvěd, anděl, Mikuláš a mohl bych pokračovat. Pro mnohé je to taková nostalgie, protože u mnohých takto měly nazdobené vánoční stromy jejich babičky nebo prababičky.

Češi se po figurkách ptají více než v minulosti, ale i tak frčí především v zahraničí. Také tyto figurky vyrábíme ručně. Foukáme je do speciálních forem a následně je zdobíme."

Jaroslav Veverka tvrdí, že Slezská tvorba má Vánoce po celý rok. Pracovníci se totiž při výrobě nezastaví. „Šedesát procent zboží máme na export. V únoru nejprve začneme vyrábět baňky, které jsou odesílány do Ameriky, do září pak pracujeme na zakázkách pro Evropu. Zhruba od půlky října plynule najíždíme na tuzemskou výrobu. Na ní děláme až do prosince," poznamenal na závěr Jaroslav Veverka.