Vánoční stromky nepatří do popelnice, ale ke tříděnému odpadu

Praha - Vánoční stromky by lidé neměli odkládat do popelnic ani do kontejnerů. Ideální je postavit stromek vedle nádob na směsný odpad nebo ke kontejnerům na tříděný odpad. Popelářům tím usnadní povánoční úklid. Svozové firmy každý rok z ulic Prahy odvezou kolem 300 000 vánočních stromků.

dnes 10:07

VánoceFoto: DENÍK/Attila Racek

"Období po vánočních svátcích představuje pro pražské odpadové hospodářství zvýšenou zátěž. Vhodným nakládáním s vánočními stromky mohou Pražané ulehčit městu situaci a také omezit jeho hromadění u kontejnerů," uvedl magistrát. Pražské služby budou stromky odvážet celý leden a únor. Jedle a smrčky skončí u specializované firmy, která je dál zpracuje a použije jako topivo. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem do spalovny. Umělé stromky lidé většinou nevyhazují, ale pokud takový strom doslouží, do kontejneru na tříděný či směsný odpad nepatří. Mohou je odvézt do sběrného dvora.

Autor: Redakce / ČTK