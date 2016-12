Vánoční trhy jsou kýčovité, říkají experti

Praha /INFOGRAFIKA/- Ani letos se trhy na Staroměstském a Václavském náměstí nevyhnuly kritice některých Pražanů a odborníků. Ti pro ně používají přívlastky jako předražené nebo kýčovité.

Adventní výzdoba Prahy budí rozporuplné reakce. „Proč musí být na Staromáku a Václaváku takový lunapark?," ptá se například Alex Skribuckij v diskuzi na facebookovém profilu Pražského deníku. Se svým názorem není sám. Na sociální síti si Pražané často stěžují na to, že jsou trhy na Staroměstském náměstí příliš drahé a výběrem sortimentu nekvalitní. Radši volí náměstí Míru.

Trhy se snaží zavděčit turistům

S kýčovitostí souhlasí i námi oslovení designéři a architekti. Většina z nich trhy letos nenavštívila a ani se tam nechystá. „Problém vidím v tom, že se snaží zavděčit turistům. Myslím, že by měli být víc dělané pro Čechy," míní Maxim Velčovský. Architektka Yvette Vašourková by na pražských trzích ocenila, kdyby dávaly větší prostor malým českým řemeslníkům a designérům.

Firma Taiko, která v metropoli organizuje vánoční trhy od roku 2004, si kritiku nepřipouští. Tím spíše letos, kdy byly trhy na Václavském a na Staroměstském náměstí americkou televizní stanicí CNN zařazeny mezi deset nejlepších na světě. Nezávislý reportér Joe Minihane ocenil třeba otevírací dobu stánků nebo kvalitu zdejších klobás a piva.

Alternativou jsou trhy v Německu

„Letos jsme žádnou kritiku nezaznamenali. Naopak, lidé trhy hodnotí velmi dobře," reaguje mluvčí Taika Hana Tietze. Kýčovitost podle ní k trhům patří a navíc je to věc vkusu.

Pokud chtějí Pražané alternativu, mohou porovnat vánoční atmosféru třeba s trhy v Norimberku či Drážďanech. Mimochodem tato dvě německá města v žebříčku reportéra ze CNN chybí. Místo toho láká do Berlína, Bruselu nebo Florencie.

Otázka pro architekty a designéry: Líbí se vám pražské adventní trhy?

Estetika je jejich živobytím. Pět architektů a designérů prozradilo Pražskému deníku, co si myslí o vánočních trzích v české metropoli.



Maxim Velčovský designér

Podle mě jsou vánoční trhy v Praze přehlídkou pouťovosti a kýčovitosti. A to jak kvalitou výrobků, tak i z hlediska jejich designu. Problém vidím v tom, že se snaží zavděčit turistům. Myslím, že by měli víc být dělané pro Čechy.





Petr Kučera

architekt

Trhy mají na náměstích určitě být. Je důležité si uvědomit, že stará náměstí byla v historii především tržišti a trhy se tam odehrávají. Spíš tam nepatří sledování fotbalových zápasů a celá řada jiných komerčních akcí, která tento cenný prostor dehonestují. Provokativně se dá říci, že Vánoce jsou celkově kýčovité, takže by se to nemělo vytýkat ani trhům. Do jisté míry k vánočním trhům ten kýč a malebnost patří. Jsou přeci pro děti a turisty. Zároveň se Praha pravidelně umisťuje v žebříčcích nejlepších destinací návštěv vánočních trhů, takže špatné asi nejsou.





Zdeněk Lukeš

architekt

Vánoční trhy se dělají pro turisty, a vždycky je to tak trošku kýč. Myslím, že letošní trhy v Praze vypadají zase o něco lépe než loňské. Zajímavé by mohlo být, kdyby třeba stánky vytvářeli architekti. Trhy v Praze mohu srovnávat s trhy ve Vídni, které znám. Tam vypadají o něco kultivovaněji.



Milota Sidorová

architektka

Už jsme se naučili trhy na náměstích akceptovat. Přesto si myslím, že vánoční trhy obecně zabírají v Praze příliš mnoho prostoru. Zajímalo by mě, nakolik je to městem kontrolované. A platí to i trzích na Staroměstském náměstí, které vytváří obrovskou hradbu okolo celého náměstí a člověk je nucen je obcházet. Oceňuji vánoční trhy ve Vídni, které nabízí neotřelé vyžití pro celou rodinu. Například kašny se naplní slámou a děti si v nich mohou hrát.





Yvette Vašourková

architektka

Když porovnám estetický dojem dnešních trhů na Staroměstském náměstí a těmi před deseti lety, tak kvalitou provedení je to lepší. Spíš mi vadí obsah stánků. Podle mě by prodej mohl být více otevřenější různým prodejcům. Podle mě mnohem méně nabízí místní výrobky, než jak je to propagované. Mohli by se tam prodávat například drobné výrobky českých designérů. Chybí mi tam i více variant, co si dát k jídlu. A kde by se Praha mohla inspirovat? Z pohledu estetického mi připadá zajímavé řešení, které mají v Curychu, kde každoročně vybírají nový typ osvětlení trhů. Škoda, že se osvětlení trhů není v Praze tématem. Mohlo by být zajímavým zpestřením jak pro místní lidi, tak i pro pravidelné návštěvníky Prahy.





