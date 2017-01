Vážíme si Charty 77, prohlásila vláda

V úvodu prvního zasedání v roce 2017 ministři přijali prohlášení, ve kterém se mimo jiné uvádí, že si kabinet váží všech obětí represí souvisejících s Chartou. Bez odvážných postojů a vytrvalého úsilí signatářů by byla k dnešní podobě státu mnohem obtížnější cesta, stojí v prohlášení.

Sobotkova vláda naposled v tomto volebním období odešle do sněmovny návrh nejdůležitějšího zákona pro rok 2018. Andrej Babiš pravděpodobně neprosadí vyrovnaný, natož přebytkový rozpočet, ačkoli ekonomické výsledky by to umožňovaly. Foto: ČTK