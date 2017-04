Včelaři montují do úlů satelitní sledování či kamery. Bojují se zloději

Na jaře, kdy je cena včelstev nejvyšší, roste počet krádeží. Jde o škody v řádech až desítek tisíc korun. Jedna matka, mnoho dělnic a pár trubců. Tak to vypadá v tradičním včelím úlu. Čím dál častěji ale mají pilné včely ve svém příbytku i nového „souseda". Malou krabičku, která pomocí satelitního signálu GPS sleduje, zda někdo nemanipuluje s úlem.

Hlídání úlů pomocí GPS nebo kamer začíná být trendem i mezi českými včelaři. Zloději se totiž na krádeže úlů zaměřují trvale, hlavně na místech, kde stojí volně. Na krajích lesů a polí.

Na začátku dubna například policie šetřila krádeže úlů na Sušicku či Ústeckoorlicku. A přestože ročně jsou to pořád „jen" desítky případů, podle předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machové je to velmi citlivá záležitost. Včetně finančních škod, které zloději způsobují. „Krádeže úlů se včelstvy nebo krádeže včelstev jsou celostátním problémem," popisuje šéfka tuzemských včelařů. Každý rok je přitom jiný. Zloději krádež načasují i podle toho, v jak dobré kondici jsou včelstva po zimě.

„Obvykle více krádeží zaznamenáváme v pohraničních okresech. Včelaři v ČR převážně aplikují správnou metodiku organizovaného ošetřování včelstev, a proto zimní a jarní úhyny nejsou tak velké jako v okolních zemích. Tady bychom se mohli domnívat, že ke krádežím dochází na objednávku. I když si to neradi připouštíme, zloději se najdou i mezi včelaři," konstatuje Machová. Na to si stěžují i chovatelé z regionů. „Je smutné, že se často ke krádežím sníží sami včelaři, kteří si neumějí vychovat vlastní včelstvo. Dalšími zloději jsou překupníci, kteří úly prodají o sto kilometrů dál jinému chovateli," popsal Deníku znojemský včelař František Texl.

ŠEST TISÍC ZA KUS

Někteří včelaři řeší krádeže opakovaně a už je ani nehlásí. Přitom nejde o malé peníze. „Cena klasického nástavkového úlu se třemi nástavky se pohybuje od dvou do tří tisíc korun. Cena včelstva včetně zásob a plástů je různá podle období. Nejdražší je v období květen až červenec – minimálně čtyři tisíce korun. Na jaře, když si někdo odnese vyzimované včelstvo i s úlem, jde o škodu minimálně šest tisíc korun, a to nepočítám ušlý medný výnos, který by včelstvo svému majiteli dalo," vypočítává Machová.

Včelaři tak do úlů montují zmíněné alarmy s GPS, které chovatele přes mobil upozorní na krádež (manipulaci) a zároveň je možné na dálku sledovat, kam je úl zloději odvážen. Cena jednoho zařízení je ale sedm tisíc korun. Další možností tak jsou podle Machové kamery a různé fotopasti. „Jsou i případy, kdy pachatelé byli dopadeni policií ještě v průběhu krádeže na základě spuštění kamery," chválí si.

Český svaz včelařů mimochodem v březnu oslavil 145 let od svého založení a dnes u nás existuje 50 tisíc zájmových a profesionálních chovatelů včel. Dohromady jde o 675 tisíc včelstev, přičemž adekvátní počet by byl kolem 750 tisíc úlů. Každý Čech sní ročně průměrně 0,7 kilogramu medu. V ČR se vyprodukuje devět milionů tun medu, dalších 700 tisíc tun se doveze.