Ve dvorské zoo uhynul samec slona afrického Kito

V Zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem v noci na dnešek uhynul čtrnáctiletý samec slona afrického Kito. Příčiny úhynu by měly ukázat výsledky pitvy, řekla dnes ČTK mluvčí dvorské zoo Andrea Jiroušová. Kito byl jediným samcem slona afrického chovaným v zoologických zahradách v ČR a na Slovensku.

"Jeho úmrtí bylo rychlé a nečekané. Během posledních dní jsme nezaznamenali žádné problémy s jeho zdravotním stavem. Až krátce před úhynem se dostavily příznaky, které poukazují na oběhový kolaps," uvedla k úhynu více než pět tun vážícího samce Jiroušová. V expozici dvorské zoo jsou nadále k vidění sloní samice Saly a Umbu.

Kito do dvorské zoo přišel v červnu 2009 ze zoo v britském Colchesteru, kde se narodil v roce 2002 matce Tanye a otci Tembovi po umělém oplodnění. Kitovi rodiče přišli na svět v letech 1981 a 1983 v Africe. Páru se v zajetí v Evropě dlouho nedařilo počít mládě přirozenou cestou. Zoologové se proto rozhodli pro umělé oplodnění. Byl to jeden z prvních pokusů o umělé oplodnění slonů na světě a hned napoprvé byl úspěšný. Po sedmi letech byl Kito od matky odstaven a odešel do nového domova v dvorské zoo.

V České republice chová slony africké ještě zoo ve Zlíně, ve které žijí tři samice. Letos v lednu zahrada oznámila, že by se po úspěšné inseminaci jedné ze samic mohla zahrada jako první v republice příští rok v létě dočkat mláděte slona afrického. Na Slovensku chová dvě samice slona afrického bojnická zoo. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě poměrně vzácný, zahrady většinou chovají slony indické, kteří jsou menší a ovladatelnější.

Zoo ve Dvoře Králové, která byla otevřena v roce 1946, se specializuje na africká zvířata. Velmi úspěšná je například v chovu žiraf, zeber a nosorožců. Zoo patří kraji a je nejčastějším turistickým cílem v regionu.

