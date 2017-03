Ve skiareálech je stále dost sněhu, zájem lyžařů ale slábne

Armáda se chystá na možný pokles počtu zájemců o vstup do služebního poměru vojáka z povolání. Nastat by mohl mimo jiné kvůli klesající nezaměstnanosti. Možným zájemcům o službu ve vojsku chce proto více přibližovat činnost vojenských profesí a jednotlivé posádky. Médiím to řekla náčelnice odboru doplňování personálu Agentury personalistiky AČR Lenka Šmerdová. Letošní plány počítají s nástupem 2 tisíc nových vojáků, podle Šmerdové by se cíl mělo podařit naplnit.