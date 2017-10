Ve Sněmovně by mohlo zasednout více žen. Na kandidátkách jich je zatím nejvíce

Ve Sněmovně by po volbách mohlo zasednout o něco více poslankyň. Podíl by se mohl z nynější pětiny mírně zvýšit. Na kandidátních listinách totiž ženám připadá čtvrtina volitelných míst. Trojice stran, které mají podle průzkumů nejvyšší podporu - tedy ANO, ČSSD a KSČM, do voleb posílá také víc žen než v roce 2013.

Výsledky analýzy dnes představily zástupkyně Fóra 50%. Tato organizace usiluje o vyšší zastoupení žen v politice. Vyzvala voličky a voliče, aby dali ženám preferenční hlasy. Podle odborníků je zastoupení vyrovnané, pokud se pohybuje mezi 40 a 60 procenty. Za kritickou hranici označují experti třicetiprocentní podíl. "Poměr žen na kandidátních listinách je dosud vůbec nejvyšší. Není to ale ani 30 procent, přesně 28,6 procenta," uvedla Veronika Šprincová z organizace Fórum 50%. Podle ní jsou v zastoupení žen velké rozdíly mezi stranami i jednotlivými kraji. Analýza se zaměřila na počet žen v čele kandidátek, zastoupení žen na prvních pěti a deseti místech kandidátních listin a na jejich celkový podíl. Hodnotila strany, které mají v průzkumech podporu aspoň jedno procento. Celkem sledovala 31 subjektů. Z nynějších parlamentních stran čtyřicetiprocentní hranici překročila ČSSD. Na kandidátkách má 44,6 procenta žen. V první pětici je čtvrtina žen, v první desítce třetina. Sociální demokraté mají vnitrostranické kvóty. "Strany, které musejí ženy na kandidátky dát, je ve svých řadách najdou," uvedla Šprincová. Nesouhlasí s tvrzením, že strany nemají dostatek političek. Dodala, že například v KDU-ČSL tvoří ženy víc než polovinu členské základny, v první pětce na listinách lidovci ženám dali jedno místo a v první desítce dvě. Stejný počet postů mají ženy i u ODS, o něco nižší pak u TOP 09. Ženy tvoří celkem 23,9 procenta kandidujících za ANO, v první pětce pak 28,6 procenta a v první desítce 32,1 procenta. Na kandidátkách komunistů je 28,6 procenta žen, v první pětce 32,9 procenta a v první desítce 31,4 procenta. Pod 30 procenty míst mají političky v SPD, pod čtvrtinu pak u Pirátů. Přes dvě pětiny míst obsadily ženy u Zelených, kteří mají vnitrostranické kvóty. Nejvíc ženských jmen na listiny zařadila CESTA, a to 62,5 procenta. Žádnou ženu neposílají do voleb Česká národní fronta a Národ sobě. Nejvyšší je podíl žen na listinách v Libereckém kraji, dosahuje 32,2 procenta. Nejvíc žen na prvních pěti místech je v Plzeňském kraji - 32 procent. Naopak nejmenší šance na zvolení mají ženy ve Zlínském kraji, v první pětici tvoří 8,3 procenta kandidujících. V posledních volbách tvořily ženy 26,9 procenta kandidujících. Obsadily pak 19,5 procenta křesel ve Sněmovně. V dolní komoře je aktuálně 161 poslanců a 39 poslankyň. Ke zvýšení podílu má přispět kampaň, v níž Fórum 50% vyzývá voliče, aby kandidujícím ženám dali svůj preferenční hlas a ve volebních místnostech na lístcích kroužkovali jejich jména. Na sociálních sítích a v kině Lucerna bude k vidění spot, v ulicích se objeví plakáty a návod bude na letácích. "Snažíme se jednoduše vysvětlit, jak preferenční hlasy fungují, a lidi přesvědčit, aby je dali ženám," uvedla šéfka organizace Jana Smiggles Kavková. Poukázala na to, že právě díky kroužkování se do Sněmovny dostalo v roce 2010 zatím nejvíc žen, podíl dosáhl 22 procent. Na kandidátkách pak bylo 27,2 procenta žen. Česko dlouhodobě sklízí kritiku zahraničních i domácích organizací za nízké zastoupení žen v politice a na rozhodování, a to například od OSN. Na žebříčku 193 zemí, který sestavila Meziparlamentní unie, ČR obsadila 94. příčku, a to těsně za Pákistánem či Marokem. Vyšší podíl žen v dolní parlamentní komoře má i Irák, Afghánistán, Somálsko či Filipíny.

Autor: ČTK