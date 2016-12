Ve Sněmovně opět zasedla komise k policii, má dokončit výslechy

Praha - Ve Sněmovně zasedla dnes odpoledne na další schůzi vyšetřovací komise ke sporné reorganizaci policie. Na programu jsou zejména poslední výslechy svědků. Před komisí nyní vypovídá policejní prezident Tomáš Tuhý, po něm dorazí olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan a někdejší Tuhého náměstek Zdeněk Laube. Komise by dnes měla výslechy dokončit.

Tomáš Tuhý.Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Tuhý, Ištvan a Laube by měli odpovídat na doplňující dotazy členů komise z řad poslanců ke zjištěním, které mezitím komise učinila. "Pravděpodobně budeme některé z pozvaných konfrontovat s jejich dřívějšími výpověďmi a s věcmi, které se objevily v průběhu dalších výslechů," řekl novinářům místopředseda komise Martin Lank (Úsvit).

Jako první ale dorazil ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín. Členové komise s ním probrali svůj případný výslech kvůli únikům informací ze zprávy, kterou jim dříve předložil bývalý ředitel protimafiánského útvaru Robert Šlachta. "Chtěli pouze vysvětlení situace… Já to nemůžu komentovat, je to pokyn dozorujícího státního zástupce, který je policejní orgán povinen splnit," řekl Murín při odchodu novinářům.

Dorazit má i Lenka Bradáčová

Šlachtův materiál má dokazovat, že nynější policejní špičky chtěly Šlachtu z čela útvaru odstranit. Vedení policie to popřelo. Členy komise by k únikům chtěla vyslechnout právě GIBS. Zřejmě večer kvůli tomu dorazí do Sněmovny i pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

"Je to zejména o tom, abychom se domluvili, z jakého důvodu mají být výslechy členů komise," uvedl Lank. Nikdo podle něho nechce vyšetřování úniků nějak hatit, záležitost ale má mít potřebné náležitosti. Lank sám by s výslechem problém neměl. "Nemám co tajit. Na druhou stranu nerad bych se dostal do situace, že bych říkal něco, k čemu nejsem oprávněn, protože jsem nebyl zproštěn mlčenlivosti," dodal.

Inspekce stále prověřuje okolnosti kolem varovné textové zprávy o chystaném zásahu protikorupční policie v kauze údajně zmanipulovaných zakázek na informační systémy, která měla odejít z Tuhého okolí. Někdo ale podle členů komise zaměnil příchozí a odchozí sms. "Je to jenom otázka získat některé technické údaje z té doby, takže je to trošku složitější," uvedl Murín ke stavu prověřování.

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji i někteří žalobci. Komise se zabývá podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů a státních zástupců. Začala pracovat zhruba v polovině července, dnes zasedá potřinácté. Výslednou zprávu z vyšetřování změn v celostátních policejních útvarech má dát plénu do konce ledna.