Ve sněmovně se bouchalo do lavic

Slovní přestřelka mezi ministrem kultury Danielem Hermanem a poslanci KSČM nastala při dnešních písemných interpelacích. V jednu chvíli se v jednacím sále dokonce ozvalo bušení do lavice. Stalo se tak poté, co Herman označil za hanbu české politiky přítomnost komunistů v Parlamentu. "Není potřeba bušit do nábytku," uklidňoval poslance předseda sněmovny Jan Hamáček.

Projednávanou interpelaci vznesl předseda KSČM Vojtěch Filip na ministra obrany Martina Stropnického (ANO). Týkala se spolupráce české čtvrté brigády rychlého nasazení a německé 10. obrněné divize. Filip mimo jiné kritizoval to, že se tak česká jednotka podřídí německému velení, Stropnický to odmítl. "Naše suverenita tak není dotčena," ujistil Stropnický. Uvedl také, že záměrem o spolupráci obou jednotek nevyjadřuje česká strana souhlas s politikou německé kancléřky Angely Merkelové. ČTĚTE TAKÉ: Sněmovna by mohla navrhnout na vyznamenání Vlka a Sáblíkovou V závěru debaty však vystoupil ministr Herman a prohlásil, že nechce, aby se písemné interpelace změnily v komunistickou propagandu. "Jedině díky našemu členství v Severoatlantické alianci máme skutečně bezpečnostní jistoty," řekl. "Komunisté měli 40 let čas na to, aby tuto zemi zdevastovali morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z toho hrabeme dodnes. A já tady pozvedám hlas proti této komunistické propagandě, která tady v roce 2017 zaznívá na půdě českého Parlamentu. Je to nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v Parlamentu sedí," prohlásil. ČTĚTE TAKÉ: Sněmovna zřídí komisi k únikům policejních spisů, míří na Babiše Na jeho vystoupení reagoval předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a vyzval ministra, ať se omluví voličům KSČM s tím, že to nejsou lidé druhé kategorie. "Podle našeho soudu NATO je agresivní pakt, podle našeho soudu NATO není mírotvůrce," uvedl. Předseda KSČM Filip vyzval Hermana, aby se raději staral o fungování ministerstva kultury. "Ať se stydí," vzkázal na ministrovu adresu. Další poslanec KSČM Zdeněk Ondráček pak vzkázal Hermanovi, ať si "pindy" nechá na srazy sudeťáků. ČTĚTE TAKÉ: Odvolání Hermana? Babiš jen odvádí pozornost, tvrdí Sobotka

Autor: ČTK