Ve středu se na protest zavřou některé lékárny. Na půl hodiny

Spolu s praktickými a dalšími lékaři budou ve středu protestovat i lékárníci. Některé lékárny budou zavřené symbolicky na půl hodiny mezi půl jedenáctou a jedenáctou. Podle mluvčí České lékárnické komory (ČLnK) Michaely Bažantové zatím není jasné, kolik lékáren se do protestní akce zapojí. Půjde ale zejména o ty, které nepatří do žádné sítě lékáren.

Lékárníkům vadí hlavně to, že připravovaný návrh úhradové vyhlášky pro ně nepočítá s žádnou kompenzací za zavedení elektronického receptu. Lékaři budou všechny recepty přes počítač vydávat povinně od ledna příštího roku, lékárnám ale podle ČLnK novinka prodlouží práci až třikrát.

Zdravotní pojišťovny teď poukazují lékárně třináct korun z veřejného zdravotního pojištění za každý lék vydaný na recept. Podle komory by to ale mělo být 30 korun, tedy stejně jako zrušený regulační poplatek. Kvůli jejich zrušení v roce 2014 přišli lékárníci podle odhadů ČLnK o 3,2 miliardy korun. V posledních letech bylo uzavřeno několik desítek lékáren, které byly v obci jediné. Dalších 600 je podle komory existenčně ohroženo.

Na středu 18. října naplánovali druhé kolo protestů praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Asi třetina jejich ordinací zůstane tento den zavřená, na půl hodiny se k nim připojí i lékárny. Doktoři protestovali už minulý týden. Ordinace otevřeli, ale na rukávech měli černé pásky jako symbol "pohřbívání" jejich praxí. Připojili se i zubní lékaři, kteří středeční zavírání ordinací pouze podporují.

Lékařům vadí to, že zatímco nemocnicím každoročně rostou částky, které jim ministerstvo zdravotnictví plánuje rozdělit prostřednictvím úhradové vyhlášky, do ambulancí jde stejně nebo dokonce méně než v předchozím roce. Návrh takzvané úhradové vyhlášky, který ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení, počítá s tím, že pojišťovny na nákup zdravotní péče vydají příští rok přibližně 289 miliard korun.

Největší částku navíc, o 9,2 miliardy oproti letošnímu roku, by měla dostat akutní lůžková péče a ambulance v nemocnicích. Z peněz se musí zaplatit i slíbené navýšení platů o deset procent. Vyhláška počítá také s kompenzací 170 milionů korun pro lékaře za zavedení povinného elektronického receptu. Lékárníci namítají, že oni s ním náklady budou mít také. Některé lékárny budou muset pořídit nové čtečky.