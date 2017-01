Ve třídách MŠ, které mají místo, by mělo být maximálně 20 dětí

Praha /FOTOGALERIE/ - Ve třídách mateřských škol by mělo být méně dětí, plánuje ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). V místech, kde to kapacita umožňuje, by jich od roku 2018 mělo být nejvýše dvacet. Ministerstvo školství také z fondu na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol rozdělilo 300 milionů korun. V MŠ díky dotovaným projektům vznikne devět nových tříd pro 249 dětí, dalších 31 učeben pro 628 žáků vznikne v základních školách. Ministerstvo bude chtít, aby na rozvoj kapacit letos přibyly další peníze.

dnes 12:15 SDÍLEJ:

Fotogalerie 12 fotografií Tisková konference ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové ke změnám a opatřením v oblasti předškolního vzdělávání.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

V plné třídě může být nyní 24 dětí, v případě výjimky až 28. Nejmenší počet dětí na třídu je stanovený na 17 dětí. Ministryně by chtěla počet dětí snížit. „Předpokládám, že by to mělo být minimálně na 20 dětí na třídu, což by znamenalo deset na učitelku," řekla novinářům Valachová. Na 80 procentech území to podle ní kapacity mateřských škol umožňují. Předsedkyně sekce mateřských škol školských odborů Eva Soukalová, která je zároveň zástupkyní ředitelky MŠ, plánované snižování počtu dětí uvítala. „Myslím, že to bude významná pomoc dětem i rodičům. Rodiče po tom dlouhodobě volali," uvedla. Nejvíce podpořených projektů bylo ze středních Čech Z programu na rozvoj kapacit, který funguje od roku 2014, dostala nejvyšší dotaci novostavba mateřské školy v Hostivici u Prahy. Stát z celkových více než 45 milionů korun potřebných na její výstavbu uhradí 30 milionů. Nejvíce podpořených projektů bylo ze středních Čech, okrajových částí Prahy, jižních Čech a Vysočiny. Ze 300 milionů korun, které byly pro letošek k dispozici, nic nezbylo. „Budu žádat ministerstvo financí o další navýšení finančních prostředků ještě v tomto roce. Máme zásobník dobrých projektů," dodala ministryně. Čtěte také: Konec budov duchů. Město chce slučovat více škol

Autor: ČTK