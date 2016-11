Ve věznicích je plno. Odsouzení mají začít platit velké pokuty

Praha /INFOGRAFIKA/- České soudy by měly udělovat více peněžitých trestů. Pachatelé zaplatí minimálně dva tisíce korun, bohatí ale až šestatřicet milionů.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Sejkora Jiří

Peněžní trest nedávno zachránil klientku advokáta Martina Nezvala. „Obžaloba jí navrhovala za maření úředního rozhodnutí obecně prospěšné práce. Zametat v oranžové vestě by bylo pro ni likvidační. Podniká totiž v oblasti exkluzivní módy," řekl právník.

Nynější praxe soudů je ovšem spíše opačná. Za některé přestupky zbytečně pachatelé nastupují do vězení, nebo dostávají podmíněný trest.

V budoucnu by ale měli stále častěji platit pokuty. Včera k tomu vyzvali zástupci nejvyššího soudu a nejvyššího státního zastupitelství. Má to podle nich několik výhod. Pachatel dostane citelné ponaučení, které ale nebude vyžadovat pobyt za mřížemi, přispěje tím do státního rozpočtu a věznice nebudou tak přeplněné, jak tomu aktuálně je.

Soudci tresty vymezí od dvou tisíc do šestatřiceti a půl milionu korun. „Udělování peněžitých trestů soudci sice už v omezené míře využívají, chtěli bychom ale, aby se tento typ trestů stal častějším. Zatím tvoří jen čtyři procenta všech udělených trestů v České republice," uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství České republiky usilují o to, aby soudci udělovali peněžité tresty samostatně i v kombinaci s nástupem do vězení. Prosazují také využívání dalších alternativních trestů, jako je například domácí vězení. „Peněžité tresty chceme ale zařadit mezi nejdůležitější a nejčastější tresty," doplnil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Přeplněné věznice jsou jedním z důvodů, proč se za návrh postavil i generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. „Podporuji jej hlavně kvůli tomu, že české věznice už nemají volná místa. Aktuálně vězníme 22 582 lidí, což je ekonomicky náročné. Toto množství odpovídá situaci před amnestií, kterou v roce 2013 vyhlásil prezident Klaus," vysvětlil Dohnal.

Podle nejvyššího státního zástupce jsou peněžité tresty navíc účinnějším způsobem, jak zajistit, aby pachatel znovu nekonal trestné činy. „Když si člověk musí peníze vydělat a vynaložit úsilí, aby je získal, jejich ztráta pro něj bude větší lekcí," objasnil Zeman. Častější ukládání peněžitých trestů přinese také více peněz do státního rozpočtu. I když se tento typ trestu pozvolna stává více využívaným, minulý a předminulý rok tvořil pouze čtyři procenta všech trestů, které české soudy uložily. „V roce 2010 jsme tak vybrali miliardu korun, minulý rok už to bylo ale sedm miliard," doplnil.

Že budou situaci, kdy vězení nahradí pokuty, zneužívat bohatí lidé, se zástupci justice nebojí. Aby pachatel dostal odpovídající trest, znalci detailně zhodnotí jeho finanční situaci. „V tomto ohledu budeme muset zapracovat, aby byla částka přijatelná a zároveň tak vysoká, aby se z ní pachatel poučil. Člověk, který má měsíční příjem několik tisíc korun, dostane jinou pokutu než milionář," dodal Šámal.

Kromě správného posudku bude potřeba zajistit, aby pachatelé podmínky opravdu dodrželi.

Hana Drahokoupilová, Lenka Králová