Zřícený strop zchátralého domu na Hodonínsku zavalil dva chlapce. Jeden zemřel

Dubňany – V Dubňanech se ve čtvrtek odpoledne propadl strop starého zchátralého domu. Podle dostupných informací pod troskami zůstali dva nezletilí chlapci. „Dítě školního věku nepřežilo," sdělila Deníku mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková. Neštěstí se stalo v části Jarohněvice.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Attila Racek

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Příkaského si chlapci v domě, který byl dlouhodobě rozestavěný, hráli. „Propadl se strop a zavalil je. Zraněného jsme museli vyprostit," sdělil Příkaský s tím, že se zřítilo asi deset betonových trámů, každý zhruba půl metru široký. Na místě se přitom nacházel ještě třetí chlapec, který v době události ale uvnitř budovy nebyl, takže vyvázl bez zranění. „Právě on přivolal záchranné složky," sdělil hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.

U neštěstí, které se stalo v části Jarohněvice, zasahovaly čtyři hasičské jednotky, přistávaly tam také dva záchranářské vrtulníky. „Jeden z nich přepravil vážně zraněného pacienta na anesteziologicko-resuscitační oddělení Dětské nemocnice v Brně," upřesnila Kropáčková.

Objekt je dlouhou dobu opuštěný, chátrá a je v podstatě volně přístupný. Místní oslovení redakcí Deníku Rovnost ani nevěděli, komu vlastně patří. To také právě teď policie zjišťuje. „Zatím to nemáme ověřeno. Jde o starý objekt, který pravděpodobně prošel několika majiteli. Jestli došlo k zanedbání důležitých povinností, které by měly trestněprávní rámec, je možné i trestní stíhání," vypověděl policejní mluvčí.

Aby hasič předešli dalším problémům, část budovy rozebrali. „Nyní se bude hlídat, než si ji vlastník zajistí proti vstupu nepovolaných osob," dodal Zámečník.

Opuštěné domy lze najít téměř v každé obci. Situaci s nimi komplikují problematické vlastnické vztahy. Před dvěma lety v červenci se například v Mikulčicích část takového rozpadajícího se obydlí zřítila. Přízemní budova se kvůli narušené statice tehdy naklonila do ulice. Speciální jednotka hasičů z Brna ji musela zajistit. Nikomu se nic ale nestalo.