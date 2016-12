Vedení KDU-ČSL začne jednat se STAN o možné spolupráci

Praha - Předsednictvo KDU-ČSL začne jednat s vedením hnutí Starostové a nezávislí (STAN) o možné spolupráci pro volby do Sněmovny v příštím roce. Dnes o tom rozhodla celostátní konference lidovců, řekl novinářům předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Detaily spolupráce se podle něj teprve začnou řešit, podrobnosti by měly být známy do konce února.

Předseda vládní KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.Foto: Deník/Klára Cvrčková

Zahájení rozhovorů podpořili všichni členové celostátní konference s výjimkou dvou, kteří se hlasování zdrželi. Bělobrádek na tiskové konferenci zdůraznil, že dnešní rozhodnutí neznamená, že KDU-ČSL se STAN skutečně volební blok vytvoří. "Šlo jenom o to, aby celostátní konference buď řekla, že budeme kandidovat samostatně, již nyní, nebo zda připustí další diskusi," řekl. "Neznamená to odsouhlasení spolupráce, ale pouze pověření vyjednáváním o možné spolupráci," doplnil. Čtěte také: Rakušan: Hnutí STAN je připraveno soudit se o mandát Drábové Na rozhovory mají KDU-ČSL a STAN dva měsíce. "My jsme si odsouhlasili, že bychom měli celostátní konferenci informovat o výsledcích jednání a eventuálních variantách do konce února," řekl Bělobrádek. O možné spolupráci s dalšími subjekty KDU-ČSL nejednala. Nevylučuje ji však, pokud budou zastoupeny v rámci Starostů. "My určitě chceme jednat s hnutím STAN, a pokud pro svoji hlavičku stáhne další subjekty, tak je to jistě možné," řekl Bělobrádek. Neumí si ale představit spolupráci se senátorem Ivem Valentou, který je majitelem sázkové kanceláře Synot. Valenta je v Senátu za Stranu soukromníků, o jejíž spolupráci se STAN se také spekuluje. Bělobrádek ale připomněl, že Valenta není členem Strany soukromníků. Podle prvního místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by spojenectví se STAN, pokud by se ho podařilo vyjednat, mohlo přinést oběma stranám velký volební úspěch. "Je tady historická šance, která tady byla naposledy před 15 lety," řekl Jurečka. KDU-ČSL se na přelomu století podílela na projektu Čtyřkoalice, který dále sdružoval Unii svobody, Demokratickou unii a Občanskou demokratickou alianci. Ve volbách v roce 2002 získal tento subjekt 14,3 procenta hlasů. Čtěte také: Senát chce v čele úřadu k dohledu nad stranami politologa Outlého

Autor: ČTK