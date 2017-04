Velikonoce ve Zlonicích skončily krvavou bitkou

Dramatickou dohru měla pondělní velikonoční koleda ve Zlonicích. Mladíci šli ještě před polednem vyšupat kamarádku a výsledkem je pět zraněných, z toho dva pobodaní mladí muži a další tři potlučení. Jak zjistil Kladenský deník, krveprolití přitom předcházel nevinný velikonoční zvyk – vyšupání děvčat pomlázkou.

Při příjezdu Kladenského deníku na místo události bylo už v Pejšově ulici před vraty jednoho z domů doslova pozdvižení na vsi. Na chodnících stály po obou stranách hloučky Romů, kteří přihlíželi události. Do lokality se sjely čtyři policejní a tři sanitní vozy. Jak Kladenskému deníku jeden z mladých Romů pověděl, vše se seběhlo původně celkem nevinně.

„Slavili jsme Velikonoce a společně popíjeli v Nádražní ulici, potom jsme se dohodli, že půjdeme vyšupat před dvanáctou hodinou ještě jednu kamarádku. Takže kluci vzali pomlázku a dívku vyplatili, jenže jeden z kluků na pomlázku asi přitlačil, takže ji to bolelo. To jejího bráchu rozčililo a skočil po koledníkovi a pak se strhla bitka a někdo pak vytáhl nůž a toho jednoho kluka pořezal a pobodal, no a pak už to byla mela hlava nehlava," popsal velikonoční událost mladý Rom.

Jak potvrdila mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová, vypjaté emoce vyústily nakonec i v další zranění, přičemž výsledkem jsou dva pobodaní muži a další tři potlučení. Tři zranění byli převezeni do slánské a kladenské nemocnice a jeden vážně zraněný člověk do motolské nemocnice.

„Případem se zabývá policie, která byla od prvních okamžiků na místě události," potvrdil policejní mluvčí Pavel Truxa.

Kdo koho jako první napadl a jak bude útok kvalifikován, se ukáže až v následujících dnech.