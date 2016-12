Velká hrozba pro stát? Úředník na internetu

Jednou z největších bezpečnostních hrozeb pro stát je sám stát. Vyplynulo to překvapivě z Auditu národní bezpečnosti, který vypracovalo ministerstvo vnitra.

Noční můrou bezpečnostních expertů se stal státní úředník, který po večerech brouzdá internetem a na základě pochybných informačních zdrojů si utváří názor na zahraniční i vnitřní politiku. Pod vlivem Facebooku pak odchází třeba na obecní úřad, aby jako člen komise rozhodoval o tom, jak bude obec chránit například zdroj pitné vody.

„Nová média způsobují, že se lidé uzavírají do svých sociálních bublin a čerpají pouze ty informace, které chtějí. Toho využívá propaganda cizích mocností," varuje bezpečnostní expert Miroslav Mareš.

Terčem organizovaného zločinu, propagandy cizí mocnosti nebo teroristů se podle auditu může stát prakticky kterýkoli státní úředník. „Jde o velmi široké spektrum lidí. Mohou to být lidé z krajských úřadů, kteří vyhodnocují bezpečnostní hrozby pro infrastrukturu anebo poslanci, kteří zasedají ve specializovaných výborech. Tito lidé mohou být něčím nežádoucím ovlivněni a pak tento vliv přenášet do kritiky bezpečnostních složek. Případně mohou od bezpečnostních složek vyžadovat něco zcela nereálného či kontraproduktivního," tvrdí Mareš.

Digitální hygiena

Úředníci neumějí správně zacházet nejen s novými médii, ale ani s novými technologiemi. Ministerstvo vnitra pro ně proto chystá ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem školení. „Abychom zvýšili odolnost státní správy proti útokům cizí moci, připravujeme systém školení. Jde o to, aby lidé tyto hrozby uměli detekovat, poznat a bránit se jim," říká ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Školení bude organizovat Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). „Bude ve formě e-learningu. Zaměstnanci státní správy by si měli osvojit základy digitální hygieny. Neklikat na tohle, neotevírat tamto, nechodit sem. Zní to banálně, ale je potřeba, aby to lidé opravdu dodržovali," popisuje Daniel Bagge z NBÚ.

Rád by do těchto školení zahrnul také poučení, jak třídit informace a filtrovat obsah. Zároveň je k výuce trochu skeptický. „Pokud je někdo náchylnější k tomu, aby důvěřoval lživým zprávám, tak mu nějaké školení asi nepomůže. Návyky pro práci s informacemi si vytváříme v mládí. Tady hraje obrovskou roli školství, které by mělo lidi učit kritickému myšlení," říká Bagge.

Jen odborníky

S tím souhlasí i Mareš, podle kterého je nejúčinnější obranou proti bezpečnostním rizikům dobrá personální politika, kterou neovlivňují mocenské šarvátky. „Stát musí na citlivá místa důsledně dosazovat experty, kteří mají vytříbené kritické myšlení a jsou schopni vyhodnocovat informace," uzavírá expert.

