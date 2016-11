Velké varny pervitinu v Česku zvyšují svou produkci, jde na vývoz

Praha - Velké varny pervitinu v Česku zvyšují produkci a vyrábějí stále větší množství této drogy, a to převážně na vývoz. Celkový počet výroben se nemění, převládají menší domácí varny. Vyplývá to z výroční zprávy o stavu ve věcech drog za rok 2015 a z vyjádření expertů na drogovou problematiku. Loni policie odhalila 263 varen, o devět méně než v roce 2014. Minulý rok ale proti tomu předchozímu zajistila víc než dvojnásobek pervitinu - rekordních 106,9 kilogramů.

Varna drog. Ilustrační foto. Foto: Policie ČR/Národní protidrogová centrála

"Pokračuje trend zvyšování objemu produkce ve velkých varnách, kde je možné při jednom výrobním cyklu vyrobit až desítky kilogramů pervitinu. Velkoobjemová výroba pervitinu se vyznačuje propracovanou dělbou práce a je již několik let doménou organizovaných skupin původem z Vietnamu," uvádí výroční zpráva.

Produkce z velkovaren se vyváží do ciziny, hlavně do Německa a Rakouska. Droga se exportuje i na Slovensko, do Polska a severských států. V příhraničních oblastech s Německem a Rakouskem je k dostání na tržnicích, v hernách, barech či dalších provozovnách. Do sousedních států ji také pašují kurýři, uvádí zpráva.

Loni v červenci podepsali český a německý ministr zahraničí dohodu o spolupráci. Jednou z oblastí je právě boj proti drogám, zaměří se hlavně na výrobu a distribuci pervitinu.

Hlavní surovinou pro výrobu drogy je pseudoefedrin z léčiv, která se dovážejí většinou z Polska. Pašují se i z Turecka přes Bulharsko a Polsko. V Česku se prodej medikamentů s pseudoefedrinem omezuje od roku 2009, prodávají se na občanský průkaz.

Podle Pavly Chomynové z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je počet varen v Česku stabilní, zvyšuje se ale kapacita velkovaren. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ČTK řekl, že české uživatele z velké části zásobuje malovýroba. Výroční zpráva uvádí, že podle národní protidrogové centrály "převládají menší domácí varny s komunitním způsobem výroby i distribuce".

V Evropě podle expertů neexistuje žádný stát, který by byl takovým producentem pervitinu jako Česko. "Co se týká Evropy, tak ČR je asi největší vývozce," uvedl Vobořil.

Gram pervitinu loni v Česku vyšel podle zprávy v průměru zhruba na 1190 korun. Předloni stál 1270 korun. Průměrné ceny za gram se podle zprávy od roku 2007 v jednotlivých letech pohybují od 1130 do 1290 korun.