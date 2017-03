Velvyslanec Kmoníček: Američany budou zajímat české výdaje na obranu

Hlavní témata jednání prezidenta Miloše Zemana s novou americkou administrativou? Podle šéfa zahraničního odboru Hradu a příštího velvyslance v USA Hynka Kmoníčka se diskuze zaměří na české výdaje na obranu.

Zeman poletí do Spojených států na konci dubna a budou ho doprovázet ministr financí Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Jejich přítomnost Kmoníček vysvětluje tématy, která prezidenti asi budou probírat. Právě ministr financí totiž má vliv na peníze, které by se mohly přidat na obranu. Složení delegace lze však vysvětlit i politicky, uvedl Kmoníček.

"Ministr vnitra by byl logicky spojen s problémem migrace, ministr financí s problémem nákladů, které Česká republika poskytuje, nebo je schopna poskytovat na svou obranu," řekl Kmoníček. "Taky se to ale dá vnímat politicky, to by tam vlastně byli dva ze tří představitelů koalice," poznamenal.

Kmoníček nepředpokládá, že ministr Babiš během jednání s americkými partnery přijde s konkrétní částkou, kterou by Česko přidalo do obranného rozpočtu. "Tato vláda nemůže k ničemu zavazovat příští vlády. Můžeme říct, co bychom rádi, ale nemůžeme hrát špíl, dokud neznáte, kdo budou hráči a jestli se jedná o western nebo rodinné drama," připomněl Kmoníček, že složení vlády se pravděpodobně změní po podzimních parlamentních volbách.

Diskuze o volbách i Sýrii

Odhad povolebního vývoje v České republice bude podle Kmoníčka, který 15. března odlétá do USA jako nový český velvyslanec, dalším tématem prezidentské návštěvy. Diskuse se podle něj nepochybně stočí také k Sýrii. Česká republika totiž v Damašku drží velvyslanectví, které zastupuje i Spojené státy. Američané svoje diplomaty ze země kvůli válce stáhli. "Z pohledu Američanů je to nejdůležitější téma," uvedl Kmoníček.

Ze zahraničněpolitických otázek se v Bílém domě, kam český prezident za americkým protějškem přijde po 12 letech, bude hovořit také o situaci na Ukrajině nebo boji s mezinárodním terorismem. V ekonomické oblasti se podle Kmoníčka otevře téma českých investic ve USA. "Donald Trump chce přinést práci zpět do Spojených států," řekl.

