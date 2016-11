Velvyslanec Schapiro v Česku zřejmě skončí

Praha - Americký velvyslanec v Česku Andrew Schapiro pravděpodobně po nástupu nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa do úřadu opustí svou funkci. U politicky jmenovaných velvyslanců, kteří nejsou kariérními diplomaty, je odchod při změně americké administrativy pravidlem, řekl bývalý český velvyslanec ve Spojených státech Petr Kolář.

Americký velvyslanec v ČR Andrew Schapiro.Foto: Deník/Martin Divíšek

Schapira jmenoval velvyslancem v Česku současný americký prezident Barack Obama a diplomat se ujal funkce na konci září 2014. Mise v Praze je jeho první diplomatickou zkušeností, předtím působil jako právník. Kariérní diplomacii se nevěnoval.

Podle Koláře jsou výměny politicky jmenovaných velvyslanců po změně administrativy ve Spojených státech obvyklé a diplomaté s nimi počítají. "Nastupuje nový prezident, nová administrativa, a dávají návrhy na obměnu diplomatického sboru na úrovni velvyslanců. Mění se i někteří kariérní diplomaté," řekl Kolář.

Podle něj se velvyslanci mohou se změnou v Bílém domě vzdát funkce s poukazem na názorové rozdíly s novým prezidentem, nebo o jejich odchodu může rozhodnout nová administrativa. Změny nemusí nutně nastat s okamžikem inaugurace nové hlavy státu, která se koná v lednu.

Spor s prezidentem

Schapiro se při působení v Praze dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem. Velvyslanec měl loni výhrady k Zemanově cestě na oslavy konce druhé světové války do Moskvy, kterých se kvůli ruské anexi Krymu a kvůli konfliktu na východě Ukrajiny neúčastnila většina evropských státníků. Zeman na to reagoval, že Schapiro má zavřené dveře na Hrad, velvyslanec se tam však při oficiálních příležitostech později objevoval.

Letos Zeman Schapira obvinil, že se "jako téměř jediný z velvyslanců" neúčastnil oslavy státního svátku 28. října na Pražském hradě. Americké velvyslanectví ale Zemanovo tvrzení odmítlo, podle ambasády Schapiro na ceremoniálu ve Vladislavském sálu byl. Také německý velvyslanec v Česku Arndt Freytag von Loringhoven potvrdil, že při slavnosti vedle něj Schapiro seděl.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes na twitteru Zemana vyzval, aby se za výrok o neúčasti Schapira na oslavách 28. října omluvil. Kritizoval také prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, kterému podle něj chybí férovost a schopnost přiznat chybu a místo toho se uchyluje k trapným výrokům.

Ovčáček na twitteru vítal očekávaný konec Schapira ve funkci velvyslance. "Krásným dárkem k mým lednovým narozeninám bude odchod nediplomata. Bude to významné posílení našich historicky pevných vztahů k USA," napsal.