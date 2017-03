Velvyslanec ve Švýcarsku končí. Kvůli tweetům své ženy

Český velvyslanec ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Karel Borůvka se musí do konce dubna vrátit do České republiky, ačkoli jeho standardní čtyřleté působení velvyslanců vyprší až v létě příštího roku. Lidovým novinám (LN) řekl, že je to kvůli komunikaci jeho manželky Aleny na sociálních sítích. S postupem nadřízených nesouhlasí. Napsal to dnes server Lidovky.cz.

Alena BorůvkováFoto: Twitter Aleny Borůvkové

Borůvka LN řekl, že je odvolán do Prahy bez jakéhokoli zdůvodnění a přeřazen na ministerstvo zahraničí. "Z osobní komunikace s ministrem, která proběhla několikrát, mi bylo vždy vyčteno, že nejsem schopen zkrotit manželku a její komunikaci na sociálních sítích. A že to je důvod pro mé okamžité odvolání z funkce," dodal. Z funkce velvyslance může Borůvku odvolat pouze prezident republiky, podle neoficiálních informací LN je tato varianta ve hře. U soudu se budu mj. ptát na konzumaci alkoholu v kruhu nejbližších pracovníků ministra a st. tajemníka. Ovlivňuje totiž mnohé.@ZaoralekL — Alena Borůvková (@AlenaAlboruvka) March 31, 2017 Stažení Borůvky zpět do ústředí na dosud neupřesněnou dobu LN potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. "Stahuje se jako šéf zastupitelského úřadu, což vyplývá ze zákona o státní službě. To lze učinit kdykoli a bez udání důvodu," uvedla. Borůvka, jeho žena Alena i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek jsou členy ČSSD. Borůvková v minulosti ve straně neúspěšně kandidovala na místopředsednický post, na sociální síti twitter podle serveru psala nevybíravé invektivy vůči novinářům i státním úředníkům. Zaorálek o tom s Borůvkou opakovaně mluvil, Borůvková loni v květnu opustila českou diplomacii. Zablokoval mne ministr zahraničních věcí. WOW! NEVOLIT tento ksindl. — Alena Borůvková (@AlenaAlboruvka) March 31, 2017 Podle Borůvky, který byl v minulosti i náměstkem ministra zahraničí, za příspěvky na twitteru nese odpovědnost a hlásí se k ní především jeho žena. S postupem ministerstva nesouhlasí. "Považuji to za naprosto neuvěřitelné. Nic podobného v české diplomacii nepamatuji. Neznám to ani od svých kolegů v diplomatickém sboru. Jde o osobní práva mé ženy, která není zaměstnankyní ministerstva a je soukromou osobou," řekl. Poukázal na to, že jemu samému nějaké osobní selhání nadřízení nevyčítali. O co doopravdy evidentně Zaorálkovi jde, aby mne manžel seřval a zmasakroval, já v tom vidím jasné sexuální harašení ministra.@ZaoralekL — Alena Borůvková (@AlenaAlboruvka) March 30, 2017

Autor: ČTK