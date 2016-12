Velvyslankyně Velké Británie navštívila Brno: Je to ostuda, ale pivo nepiju

Brno - Navštívit vilu Tugendhat a zhlédnout film o Janu Masarykovi. Na výlet do Brna dorazili ve čtvrtek velvyslanci z Prahy i Bratislavy. Mezi nimi Jan Thompsonová, ambasadorka Velké Británie v České republice.

Brněnskou funkcionalistickou památku navštívila poprvé. „Je to úžasné místo, především jeho architektura," řekla velvyslankyně.

Co vás přivedlo do Brna?

Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek pozval velvyslance, kteří sídlí v Praze, aby navštívili Brno, jeho slovenský protějšek zase pozval velvyslance, kteří jsou v Bratislavě. Takže jsme tady všichni na návštěvě.

Co vše jste v Brně viděla?

Využila jsem té možnosti a navštívila vilu Tugendhat, protože je to památka, o které jsem mnoho slyšela a chtěla jsem ji vidět. S velvyslanci jsme se tam zajeli podívat, prošli jsme se celým domem a bylo to fantastické. Je to úžasné místo, především jeho architektura.

Byla jste předtím na jižní Moravě? Jak se vám líbí?

Ano, byla jsem tu dvakrát nebo třikrát. Líbí se mi Brno, jeho historické centrum je krásné. Byla jsem i v Mikulově. Mám totiž ráda víno. Jsem podivný ambasador pro Českou republiku, protože příliš neholduji pivu. Je to trochu ostuda, protože samozřejmě vím, že Česká republika je velice známá svým pivem. Ale díky tomu jsem objevila moravská vína, především bílá.

Jsou jihomoravská vína to, co byste přivezla svým přátelům do Británie?

Ano, určitě. Servírujeme je na naší ambasádě v Praze. Ve Velké Británii ale česká vína příliš vidět nejsou, snad se to změní. Snažíme se povzbudit některé české vinaře, aby exportovali do Spojeného království. Vždy se snažím vyhledávat možnosti obchodu mezi našimi zeměmi a víno bezesporu patří mezi české vývozní artikly. Dovážíte k nám strašně moc piva, možná je čas zaměřit se i na víno.

Před dvěma lety Británie oznámila, že chce patřit mezi deset největších dovozců do České republiky, nemůže to ohrozit odchod Spojeného království z Evropské unie?

Doufám, že ne. Obchodní vztahy mezi Spojeným královstvím a Českou republikou jsou pevné. Velká Británie je čtvrtý nejdůležitější trh pro české výrobce, mají u nás velký odbyt. Vlastně exportujete více vy k nám než naopak. V České republice operuje asi sedm set britských společností, které sem přinášejí rozvoj a pracovní místa. Jsme optimističtí, co se týče budoucnosti po odchodu Británie z Evropské unie.

Je Česká republika pouze obchodním partnerem, nebo i turistická destinace?

Na ambasádě máme pořád nějaké návštěvníky, lidé určitě zájem mají. Láká je hlavně Praha. Většina turistů míří právě sem, ale řada z nich navštíví i Brno. Také díky pravidelnému leteckému spojení.

Ve Vyškově sídlí britští vojenští instruktoři. Bude tato spolupráce pokračovat po odchodu z Unie?

I po odchodu pořád budou naše země v NATO. Všechna tato spolupráce bude určitě pokračovat. Stejně jako například ve vědě. Když jsem naposledy byla v Brně, navštívila jsem centrum Ceitec. Odchod z Evropské unie sice jedny dveře zavírá, další ale zůstávají otevřené.

V lednu se chystáte procestovat některá místa Moravy, kam zamíříte?

Vrátím se do Brna, navštívím Zlín, kde jsem ještě nebyla, a Ostravu. Na seznamu mám mnoho malých míst, která bych ráda navštívila, jen si na to musím udělat čas.