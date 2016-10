Veřejnosti se dnes o státním svátku otevřou Sněmovna a Senát

Choceň /FOTOGALERIE/ – „Když stavíte klasický dům, někam jdete, někdo ho nakreslí, pak ho někdo postaví a vy si v něm potom zvykáte. My jsme to udělali jinak," říká majitel energeticky soběstačné dřevostavby stojící nad Chocní Pavel Černý. Přiznává, že během stavby vzal projekt do ruky jen párkrát. Stavělo se intuitivně.