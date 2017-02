Veterina odhalila černá jatka plná špíny a plísně

Špína, zápach a plíseň - podmínky, ve kterých si snad nikdo nedokáže představit masnou výrobu. Opak je však někdy pravdou. Nechutný pohled se nabídl kontrolorům Státní veterinární správy, kteří odhalili nepovolenou porážku v Rohoznici, jež leží na hranici Pardubického a Královéhradeckého kraje.

V prostorách bývalých jatek, ve kterých výroba oficiálně skončila v srpnu 2008, kontrola objevila desítky kilogramů vepřového masa včetně několika půlek prasat. Maso a další masné výrobky z těchto „jatek hrůzy" dokonce putovaly na trh. Podle ředitele pardubické veteriny Josefa Boháče se však s největší pravděpodobností nezjistí, kde maso skončilo „Tohle nám provozovatel jen tak neřekne. Nyní se proti němu vede správní řízení a hrozí mu pokuta do maximální výše 20 tisíc korun," uvedl. Leckomu by se to mohlo zdát málo. „To je otázka zákonů," poznamenal Boháč.

Nebezpečí při konzumaci takového masa a dalších výrobků je obrovské a následky mohou být pro strávníky i fatální.

Kam maso putovalo, se asi nezjistí

„Hrozí veškeré komplikace, které konzumace takových potravin způsobuje. Tedy závažné zažívací problémy s různými následky," uvedl ředitel pardubické veteriny Josef Boháč.

Prostory, kde k porážce docházelo, jsou z důvodu značného znečištění, výskytu plísně a trusu nevhodné k provozování výroby potravin. U zvířat ani u potravin nebyla zajištěna dosledovatelnost a možnost zjištění původu zvířat. Maso se pak dál zpracovávalo a také zamrazovalo.

Na základě těchto zjištění byl vydán okamžitý zákaz uvádění na trh a nařízeno neškodné odstranění na náklady kontrolované osoby.

Podle veteriny se podobné případy daří odhalovat nárazově. „Musíme se o tom nějak dozvědět, někdo nám zkrátka musí dát echo," vysvětlil Boháč. Jinak je prý odhalení takových výroben téměř nemožné. Stejně to vidí i ředitel Krajské veterinární správy v Hradci Aleš Hantsch. „Takové případy se stávají. Teď k tomu došlo na hranici krajů v Rohoznici, ale kupříkladu také na Liberecku. Kolegové z Prahy odhalili několik nelegálních porážek v pražské Sapě," nechal se slyšet. Oba odborníci se shodují, že by si zákazníci měli dávat pozor. „Lidé by měli nakupovat jen u schválených větších i menších výrobců," dodal Josef Boháč.

