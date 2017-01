Ptačí chřipka: veterináři vyhubí tisíce kusů drůbeže i v plynových kontejnerech

Jižní Morava – Vybíjení více než sedmi tisíců kusů drůbeže, která by mohla být nakažená ptačí chřipkou, začne už v pátek odpoledne. Veterináři se rozhodli v následujících dnech vyhubit ptáky v okruhu tří kilometrů od ohnisek nákazy v Ivančicích na Brněnsku a Moravském Krumlově na Znojemsku. „Objevují se nová hlášení o úhynu drůbeže, proto jsme k opatření přistoupili," vysvětlil ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V okruzích jsou převážně malochovy. V nich by mělo být jedenáct set kusů zvířat. Zlikvidovat ale budou muset veterináři spolu s vojáky i reprodukční chov společnosti Sebol, kde je zhruba šest tisíc kachen a šedesát tisíc jejich vajec. „Kontejner napustíme oxidem uhličitým a kachny do něj postupně vložíme. Je to jediný způsob, injekčně se dají vybíjet jen malé chovy," dodal Semerád.

Za mrtvá zvířata dostanou chovatelé odškodnění od státu. Ministerstvo zemědělství má pro nákazovou situaci letos vyhrazeno více než jednatřicet milionu korun. „Pro chovatele máme připravené formuláře na odškodnění. Jsou dokonce deset let staré, od minulé nákazy," popsal ivančický starosta Milan Buček.

Veterináři prověřují i uhynulé ptáky z dalších krajů. „Vyšetřujeme, jestli nahlášená drůbež ze středních Čech, Zlínského, Jihočeského a Moravskoslezského kraje uhynula na ptačí chřipku," dodal Semerád.

Virus se v České republice objevil po téměř deseti letech. Jedná se o méně známý podtyp H5N8, kterým se lidé pravděpodobně nakazit nemohou.

