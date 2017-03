Vězně tu nechceme, bouří se v Mozartově. Nebudou problémy, ujišťuje služba

Záměr otevřít v Mozartově ulici v Olomouci pobočku Probační a mediační služby nepotěšil lidi z okolí. Mluví o obavách o bezpečnost a spojili se s právníkem.

Probační a mediační služba. Ilustrační fotoFoto: PMS

Služba je uklidňuje, že nedůvěra není na místě. V republice působí bez problémů mnoho let.



Olomoucké středisko Probační a mediační služby České republiky (PMS) sídlí v budově krajského soudu ve Studentské ulici.

Kvůli navýšení počtu soudců a dalších zaměstnanců ale musí změnit adresu.

"Jsem z toho v šoku"

Novým prostorem má být dům v Mozartově ulici poblíž tramvajové zastávky Šibeník.

„Je to hned mezi námi a mateřskou školkou. Nikdo tady z toho nadšený není, mohl by to být problém z morálního hlediska. Sousedi naproti už byli na stavebním úřadu. Chystáme petici a právník sestavuje otevřený dopis,“ řekla Gabriela Doleželová, která bydlí naproti přes cestu.



Podle ní měla služba najít místo mimo obytnou zástavbu.

„Mám dvě děti, jsem z toho v šoku. Budou tu postávat propuštění vězni, vedle máme zahradu. Už nám ji v minulosti vykradli, stejně tak firmu vedle. Děti do sousední školky dávat nebudu, aby na ně hleděli. Ať jsou tu kanceláře, ale ti lidé ať sem vůbec nechodí,“ přeje si Olomoučanka.

Odsouzení schopní spolupracovat

Zástupci PMS chtějí se sousedy z Mozartovy ulice o jejich obavách promluvit.

„Ve spolupráci s radnicí navrhneme uspořádat veřejné setkání. Na něm bychom místní obyvatele rádi vyslechli a představili naši organizaci, která v Česku funguje už šestnáct let a má svá bezproblémově fungující střediska v 74 okresních městech,“ uvedla mluvčí probační a mediační služby Kristina Labohá.

Doplnila, že za celou dobu existence nikde neřešili závažnou bezpečnostní situaci, která by ohrožovala okolí.



Na setkání by mělo mimo jiné zaznít, že klienti služby z řad odsouzených jsou lidé, kteří nebyli za mřížemi.

„Jde o osoby, které soud neposlal do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici, nebo rozhodl o jejich podmíněném propuštění, případně jim udělil jiný druh alternativního trestu. Jde tedy o lidi, kteří jsou podle soudu schopní spolupracovat s probačními úředníky na tom, aby opět vedli řádný život,“ vysvětlila mluvčí.

Středisko využívají i oběti

Služeb střediska mimo to využívají také oběti trestných činů, spolupracovníci z jiných justičních nebo neziskových organizací a další odborníci.

„Veškeré schůzky jsou předem domluveny,“ uvedla Kristina Labohá.



Prostory v Mozartově ulici jsou podle ní nejvhodnější, protože splňují podmínky, ve kterých může pobočka působit.

