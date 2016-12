Vězňům v Praze by mohla dát práci úklidová firma

Praha - Jednou z možností jak zvýšit zaměstnanost vězňů v hlavním městě by mohla být spolupráce s firmou, která zajišťuje úklid Prahy. Novinářům to v pátek řekl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. Předem prověření vězni by podle něj mohli například uklízet ulice, nebo dokonce řídit popelářská auta.

dnes 05:46 SDÍLEJ:

Vězni z věznice Pankrác při úklidu ulice. Ilustrační foto. Foto: Vazební věznice Praha-Pakrác/Jiří Dolejší

Projekt by chtěl Dohnal realizovat co nejdříve, zatím je však ve fázi zvažování. „Jde jen o prvotní nabídku firmy," řekl ředitel. Pokud bude projekt realizován, zaměstnala by úklidová společnost asi 40 lidí. Nejdříve by však šlo spíše o jednotlivce, spolupráce by se postupně rozšiřovala. Trestanci jsou vybíráni pečlivě Vězni by mohli také řídit popelářská auta. „Když třeba máme ve věznici profesionálního řidiče, tak ho pojďme zapojit," řekl Dohnal. Takový řidič by ale nesměl být ve vězení za trestný čin spojený s řízením. Na podobné pozice jsou podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové trestanci vybíráni velmi pečlivě. „Aby mohl vězeň pracovat venku, musí splnit opravdu přísná bezpečnostní kritéria," upozornila Kučerová. Zaměstnání vězňů má své výhody V pražské věznici na Pankráci bylo v květnu tohoto roku zaměstnáno 30 odsouzených v zámečnictví nebo kovovýrobě, dalších 20 pracovalo v tiskařské a polygrafické výrobě. Ve věznici je v součastnosti asi 800 odsouzených. Vězeňská služba nyní apeluje na soukromé podnikatele na workshopech či při exkurzích ve věznicích, aby vězně zaměstnali. Nad původní nedůvěrou majitelů firem začíná převažovat obecná poptávka po zaměstnancích a také některé výhody, které s sebou zaměstnávání vězňů nese: třeba to, že pokud jeden vězeň onemocní, v práci ho zastoupí jiný. Oproti konci loňského roku se tak podle statistik sboru zvýšil počet zaměstnaných vězňů o téměř 30 procent. Čtěte také: Osušit dětské slzy pomohou hračky z rukou vězňů

Autor: ČTK