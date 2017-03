Vláda chce pomoci rodinám trojčat, schválila návrh novely

Vláda posílá Sněmovně k posouzení návrh novely zákona o sociálních službách. Schválila například silnější podporu rodin s třemi a více dětmi a zvýšení příspěvku na péči. Zatím ale není jasné, v jaké podobě vláda normu přijala.

"Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách. Počítá se silnější podporou rodin s třemi a více dětmi, zvýší příspěvek na péči ve čtvrtém stupni," uvedl mluvčí vlády Martin Ayrer. K předloze mělo kvůli zvýšení nákladů výhrady ministerstvo financí.

Zálohované výživné prošlo

Vláda schválila také návrh zákona o zálohovaném výživném, které by za neplatiče poskytoval stát. O přijetí normy informoval na twitteru ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD). Vyplacené dávky by pak úřady práce vymáhaly po neplatičích.



Podle předlohy, kterou teď dostanou k projednání poslanci, by děti z domácností s nižším příjmem měly dostávat podle svého věku maximálně 2088, 2568 či 2940 korun, tedy nejvýš 1,2násobek svého životního minima.



K zavedení náhradního výživného se vláda zavázala v koaliční smlouvě. Koalice ale záměr už dvakrát smetla. Vadila hlavně nízká vymahatelnost, státu se měla vrátit zhruba tři procenta vyplacené sumy. Hnutí ANO se dřív stavělo proti zavedení "další sociální dávky". Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zákon před nedávnem označil za jednu z deseti priorit svého kabinetu pro zbytek vládnutí.



K normě měly výhrady některé resorty, kraje, odbory i opoziční strany. Podle poslední verze zákona by vymahatelnost měla dosahovat asi deseti procent. Roční výdaje ministerstvo práce spočítalo na 736,8 milionu korun, zpět by dostalo asi 73,9 milionu.