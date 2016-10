Vicepremiér Babiš by uvítal, kdyby ANO vyhrálo v pěti krajích

Průhonice u Prahy /FOTOGALERIE/ - Jako jeden z prvních voličů odevzdal dnes svůj hlas v krajských volbách vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na obecní úřad v Průhonicích u Prahy dorazil i se svojí partnerkou Monikou s několikaminutovým předstihem a musel čekat, až se volební místnost otevře. Novinářům řekl, že by uvítal, kdyby hnutí ANO zvítězilo v pěti krajích. "A to nemluvím o tom, že chceme mít pět hejtmanů," uvedl.

Vicepremiér očekává, že voliči dají jeho hnutí šanci ukázat, že dokáže kraje řídit podstatně lépe, transparentněji a úsporněji. "Myslím si, že to bude asi těsný souboj, aspoň to tak vypadá, i když ty preference se samozřejmě mění. Ale kdybychom vyhráli v pěti krajích, tak by to bylo celkem fajn," uvedl Babiš, který se na průhonickém náměstí objevil zhruba deset minut před otevřením volební místnosti. Dorazil pěšky a cestou se zastavoval a rozmlouval s několika staršími lidmi, kteří ho oslovili. Ve volební místnosti si pak vicepremiér i jeho partnerka upravovali hlasovací lístek každý za jinou plentou.

Podle Babiše jde o důležité volby, jejichž výsledek napoví, jaké šance bude mít ANO do budoucna. "Pro naše hnutí je to poprvé a za rok budou další volby, které budou pro nás rozhodující," připomněl.

Jaká bude volební účast, Babiš nechtěl odhadovat. ANO podle něj v rámci kampaně vyzývalo voliče, aby přišli k urnám a zajímali se o kompetence krajů i peníze, které přes ně plynou. "Je důležité, aby lidé přišli, aby se zúčastnili, aby potom neříkali, že se něco nepovedlo, když nepřišli k volbám," podotkl.

Připomněl, že trvale kritizuje hejtmany, hlavně na Moravě, kteří podle něj zneužívají veřejné peníze. Snažil se tam proto dělat kampaň a přesvědčovat lidi o tom, že kraje nejsou dobře řízené, neumějí řídit nemocnice a že ušetřené peníze by mohl dostat zdravotnický personál. "Znovu opakuji, že my určitě nechceme nic zprivatizovat," dodal s tím, že ho překvapila kampaň koaliční ČSSD, která byla podle něj velice negativní.

Volební místnosti se otevřely tradičně ve 14:00, poslední voliči dnes budou moci odevzdat svůj hlas před 22:00. Další budou mít šanci ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.