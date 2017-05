VIDEO: Autobus začal prudce brzdit, střetu zabránit nešlo. Vše zachytily kamery

/ANKETA/- Další případ nebezpečného vybržďování vyšetřuje policie. Drama se odehrálo v těchto dnech v Ostravě, konkrétně v Místecké ulici. Motorista sedící za volantem osobního vozu Škoda Fabie měl podle informací policie ohrozit autobus, v němž cestovalo deset až patnáct lidí.

Vybržďování - naštvaní řidiči si neuvědomují, co mohou způsobit.Foto: Policie ČR

Řidič autobusu sice okamžitě zareagoval a prudce šlápl na brzdu, střetu však nedokázal zabránit. Vzhledem k tomu, že došlo k ohrožení pasažérů i osádek dalších vozů, policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Vše zachytily kamery v autobuse.

„Muž řídil vozidlo značky Škoda Fabie. Dle dosud zjištěných informací v průběhu jízdy dojel v pravém jízdním pruhu autobus s deseti až patnácti cestujícími. Při souběžné jízdě pak autobus předjel," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková s tím, že poté se řidič škodovky zařadil do pravého jízdního pruhu bezprostředně před autobus a začal intenzivně a bezdůvodně brzdit.

„Řidiči autobusu se vzhledem k okolnostem nepodařilo střet odvrátit a zezadu narazil do osobního automobilu," doplnila Holčáková.

Policie v této souvislosti žádá o pomoc další řidiče, kteří by mohli poskytnout důležité informace. „Mohlo dojít k ohrožení dalších účastníků silničního provozu. Dosud není ustanoven řidič dodávkového vozu bílé barvy. Další řidič vozu značky Audi A4 již ve věci podal vysvětlení," sdělila mluvčí. Řidiči škodovky hrozí až osm let vězení.

„Žádáme řidiče dodávkového vozidla bílé barvy a dále cestující autobusu linky číslo 39 aby nás kontaktovali na lince 158," uvedla Holčáková k nehodě, která se stala 25. května kolem 17.55 hodin.

K TÉMATU

ČASTÝ JEV Případy vybržďování nejsou bohužel nijak výjimečné. Policie v České republice již vyšetřovala několik karambolů, které skončily vážnými zraněními nebo dokonce i smrtí. Koncem minulého roku zemřelo na dálnici D 10 ve směru na Trutnov osmiměsíční dítě a několik lidí se zranilo poté, co osádku vozu vybrzdil a nebezpečnou jízdou ohrozil řidič dalšího automobilu. Hrozí mu až patnáct let vězení.

S vybržďováním mají své zkušenosti, a to přímo osobní, i ostravští policisté. Před časem měli co do činění se zdrogovaným motoristou. Muž pod vlivem pervitinu nereagoval na výzvy k zastavení. Naopak šlápl na plynový pedál a snažil se ochráncům zákona ujet. Chvílemi uháněl rychlostí až 150 kilometrů v hodině. Ohrožoval další řidiče i chodce. Během pronásledování se pokusil policisty zaskočit vybržďováním. Ke srážce nedošlo díky rychlé reakci zasahujících policistů. Muž zastavil až poté, co při přejezdu obrubníku prorazil dvě pneumatiky.