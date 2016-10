VIDEO: Emoce na zastupitelstvu: Tvůrce ferraty Bělina vrátil Děčínu Cenu města!

Děčín – Ostrý spor mezi tvůrcem via ferraty Karlem Bělinou a vedením města Děčína vygradoval na čtvrtečním zastupitelstvu. Karel Bělina totiž veřejně vrátil děčínské primátorce Cenu města, kterou získal za tvorbu ferraty na Pastýřské stěně. Stal se tak prvním držitelem této ceny, který něco takového udělal.

„Já to vrátím, protože si vás nevážím. Vy nejste úřad, ale ústav morálně narušených," řekl Karel Bělina na čtvrtečním zastupitelstvu, než se vydal od mikrofonu pro veřejnost ke stolu primátorky Marie Blažkové.

Ta ocenění, které město Karlu Bělinovi udělilo loni, z jeho rukou převzala. Byť nerada.

„Nás to mrzí, pane Bělino, protože jsme vás chtěli ocenit za vaši práci. Myslím si, že na neshodách, ke kterým dochází, je z vaší strany velká část viny. Určitě si nemůžeme nechat líbit, co vůči našim úředníkům, ale i politikům říkáte. A znehodnocujete tak práci ostatních. A to včetně odborníků, kteří vyjadřují svá odborná stanoviska," řekla primátorka Marie Blažková.

Vyvrcholily tak dlouhodobé spory, které tvůrce via ferraty na Pastýřské stěně s vedením děčínské radnice má.

Ta nechala před časem udělat odborný posudek, který pojmenoval některé problémy v oblasti bezpečnosti provozu jištěné cesty. S tím ale Bělina nikdy nesouhlasil.

„Pořád se do mne trefují, pořád do mne šijí, že jsem postavil ferratu špatně. Pořád tam hledají nějaké chyby, posílají tam lešenářskou firmu, která tomu vůbec nerozumí. Předělávají tam lana. A tohle si já mám nechat líbit?" zopakoval své výtky vůči městu po jednání zastupitelstva Karel Bělina.

Radnice kvůli němu před časem i změnila návštěvní řád ferraty, který nyní výslovně zakazuje vstupovat bez vědomí a souhlasu magistrátu na jištěnou cestu s nářadím.

Bělina totiž na děčínskou ferratu chodil kdykoliv upravovat jednotlivé cesty podle svých představ. Problém byl v tom, že mnohdy to bylo i proti názoru úředníků nebo jiných odborníků. Vlastníkem ferraty je přitom děčínský magistrát, který by byl za případné problémy nebo úrazy zodpovědný.

Karel Bělina stál za vznikem děčínské via ferraty, první podobné horolezecké cesty v centru města v České republice.

„Poslední dobou s ním nebylo lehké ujednání. Věnoval se tomu náměstek Anděl, byla řada schůzek s odborníky. Ale s panem Bělinou žádná domluva nebyla. Na jednáních něco slíbil, podali si ruce. Velmi vulgárně napadá naše úředníky, ale opravdu velmi vulgárně," vypočítává problémy z pohledu radnice Marie Blažková.

S Cenou města je spojena také finanční odměna, kterou chce Bělina podle svých slov splácet ze svého důchodu. Zda to ale bude nutné, nebylo ve čtvrtek večer po jednání zastupitelstva vůbec jasné. Radnice se totiž doposud s vrácením tohoto ocenění nesetkala a nemá pro takové případy stanovené postupy.

Via ferratu, jež začíná na Labském nábřeží, město otevřelo na jaře roku 2014, v průběhu let přibylo několik nových lezeckých cest. Dnes mohou horolezci využívat patnáct cest tří obtížností. Via ferrata na Pastýřské stěně si rychle našla své příznivce, lezou na ni nejen horolezci z Děčína a okolí, ale i prakticky z celého světa. Každoročně po přibližně sto metrů vysoké skále vystoupá několik desítek tisíc lezců.