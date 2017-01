VIDEO: Postřelené divoké prase se vydalo městem do šaten školy

Litoměřice – Scénu jak vystřiženou z filmu Slavnosti sněženek zažili v neděli litoměřičtí strážníci. Postřelené divoké prase se ze Střeleckého ostrova vydalo na zhruba tříkilometrovou okružní cestu centrem Litoměřic, kterou zakončilo skokem do okna šaten Základní školy U Stadionu.

Jen pár minut předtím, než divočák oknem do šatny v přízemí proskočil, se v ní nacházeli basketbalisté Slavoje Litoměřice, kteří se tam převlékali před zápasem. Deníku to řekl ředitel školy Milan Sluka.

„K události došlo kolem jedné hodiny odpoledne. Naštěstí se v šatně zrovna nikdo nenacházel. Hráči byli v hale. Prase se pohybovalo jen v prostoru šaten a přilehlých sprch. Strážníci, kteří divočáka celou dobu sledovali, prostor uzavřeli, aby se nemohlo dostat dál do budovy," řekl Milan Sluka s tím, že jediná škoda vznikla na skleněné výplni okna, kterým divočák skočil.



„Jelikož se jednalo o trojsklo, je předběžná škoda vyčíslená na zhruba osm až deset tisíc korun," poznamenal ředitel a dodal, že postřelené a zmatené prase pak zlikvidovali přivolaní myslivci.

KLIKATÁ CESTA MĚSTEM

Na pohyb divokého prasete byli litoměřičtí strážníci upozorněni státní policií. Šéf městské policie Ivan Králik uvedl, že strážníci začali okamžitě danou lokalitu prověřovat.



„Během několika dalších okamžiků začali oznamovatelé na tísňové lince 156 telefonicky upřesňovat, kde se divoké prase právě nachází," uvedl Králik a popsal, že divočák se nejprve ze Střeleckého ostrova vydal ulicí Jarošova do ulice Michalská.



Pak pokračoval do ulice krajská, kde ho zachytil i kamerový systém. Ulicí Na Valech dále přeběhl do Jiráskových sadů a odtud pokračoval směrem k Základní škole U Stadionu.



„Divočák proběhl uzavřeným skleněným oknem do budovy ZŠ, kde se ho v šatnách strážníkům a policistům podařilo uzavřít. Strážníci a policisté z bezpečnostních důvodů uzavřeli okolí školy. Přivolaný myslivec kance zneškodnil. Naštěstí k žádnému zranění osob nedošlo, škoda vznikla na majetku základní školy," doplnil šéf strážníků.