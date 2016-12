Video s chlapci pod vlakem je podvrh, uzavřela policie

AKTUALIZOVÁNO 9

Washington - Ve věku šedesáti let dnes zemřela americká herečka Carrie Fisherová, která se proslavila rolí princezny Leiy v kultovní filmové sci-fi sérii Hvězdné války. S odvoláním na mluvčího rodiny to uvedl americký časopis People. Fisherová v pátek utrpěla během letu z Londýna do Los Angeles infarkt.