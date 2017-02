Víkend pro ministra průmyslu Jana Mládka

Tři dny. To je čas, který dal v pátek premiér Bohuslav Sobotka Janu Mládkovi na rozmyšlenou ohledně rezignace na post ministra průmyslu a obchodu. Podle informací Deníku ho sám odvolat nechce, ale nabídnutou demisi by neodmítl. Příčinou je mediální bramboračka, kterou s pomocí svého narychlo jmenovaného náměstka Bokštefla a již odvolaného šéfa komunikace Proroka Jan Mládek celý týden míchal.

Vše se točilo kolem cen mobilních dat, které jsou v Česku nehorázně vysoké. Bohulibé zákonodárné iniciativy v minulosti skončily v koši, protože operátorská lobby je jednou z nejzdatnějších. Nejde o spekulace. Poslanec hnutí ANO Stanislav Pfléger bezelstně přiznal, že pozměňovací návrh, který omezoval práva zákazníků, opsal od asociace mobilních operátorů. Horlivě ho ovšem podpořil vyhlášený přítel všemožných nátlakových skupin Milan Urban z ČSSD. Není divu, že před třemi roky ministr Mládek nenašel odvahu k protlačení původní předlohy. Spočítal si, že spojené síly ANO a části ČSSD by ho převálcovaly. Po intermezzu s podnětem Aleny Dernerové, jíž do nápravy digitální džungle hodili vidle senátní kolegové z ČSSD, ministr nebyl s to danou problematiku uchopit jako příležitost. Soustředil se na spotřebitelsky nepříliš vnadné agendy typu krachujících dolů na Ostravsku, budoucnosti jaderné energetiky, permanentního souboje s šéfkou energetického regulátora Vitáskovou či čerpání evropských peněz.

A když se mu nabízelo grand finále v podobě novely zákona o elektronických komunikacích, začal na ministerstvu řádit sebedestrukční bacil. Mládek se nejprve rozpovídal o elitářském roamingu, jeho náměstek Bokštefl to podtrhl radou, aby se lidé za levnějšími daty odstěhovali do Polska, a vše završil ministr nevysvětleným dodatkem ohledně fixní ceny za volání a internet.

SEMTEX U VLTAVY

Před volbami jde o třaskavou směs. Bohuslav Sobotka potřebuje odjet na sjezd ČSSD do Brna jako lídr úspěšné a vítězství schopné sestavy. Proto po prohraných krajských volbách urychleně odvolal dva nejkritizovanější ministry bez valných výsledků – Jiřího Dienstbiera a Svatopluka Němečka. Jenže Jan Mládek není tento případ. Propadlíka v oblasti PR uznávají jako brilantního a vzdělaného ekonoma i zarytí opozičníci. Málokdo ve světě otevírá dveře českým firmám tak usilovně jako ministr průmyslu.

Bohuslav Sobotka by neměl ustrašeně čekat, jestli Mládka zmůže únava a vzdá to, ale dát jasně najevo, zda je s výsledky jeho práce spokojen. Mimochodem posledně propíraný návrh obsahuje vše, co ČSSD už léta srdnatě hlásá, tedy ochranu spotřebitelů a rovné podmínky na trhu. Není náhodou Babišova EET tímtéž v jiném segmentu? Nebo snad někdo myslí vážně, že ideální cestou k levnějšímu volání a internetu je smlouvání jako na bazaru v Marakéši?

ČISTÉ VÍNO

Výměna ministra osm měsíců před volbami je záležitost čistě kosmetická. Poslední zákonné předlohy s šancí na schválení musejí sněmovnou projít v březnu. Pak už nastane hon na voliče. Chce-li předseda ČSSD do tohoto období jít s mediálně zdatným chlapíkem, neměl by mlžit, Mládka odvolat a instalovat do křesla ministra průmyslu a obchodu Tomáše Prouzu. Pokud ale bude jednat férově, za Mládka se postaví a jeho návrh na narovnání vztahů mezi spotřebiteli a poskytovateli telekomunikačních služeb podpoří plnou vahou své funkce.

