Vinařskou sezonu zahájí Vinná noc bez sklepů

Návštěvníci mělnického vinobraní letos musí počítat s několika menšími změnami oproti letům minulým, které pro ně připravila místní radnice. Největší novinkou bude možnost zakoupit si vstupenky v předprodeji on-line.

Sezonu vinařských akcí načne oblíbená Vinná noc. Milovníci vína si však na ni počkají zhruba o měsíc déle, než jsou zvyklí. Konkrétně do 29. dubna. Podle mělnického místostarosty Petra Volfa se totiž podoba Vinné noci v letošním roce mírně změní, z toho důvodu bylo nezbytné posunout ji v čase do doby, kdy se předpokládá příznivější počasí.

„Varianta, kdy návštěvníci obcházeli jednotlivé sklepy, se nesetkala právě s úspěchem. Zejména z kapacitních důvodů. Proto se bude letos Vinná noc konat pod širým nebem v prostoru na náměstí Míru a ve Svatováclavské ulici," vysvětlil místostarosta a dodal, že návštěvníci by neměli očekávat ani žádný doprovodný program. „Půjde čistě o ochutnávku místních vín," připomněl.

Několik novinek čeká také Mělnické vinobraní, které se bude konat od pátku 15. do neděle 17. září v širším centru města. Tou největší bude možnost zakoupit si vstupenky přes internet on-line, a to i pomocí mobilních zařízení, což by podle Petra Volfa mělo vést k rychlejšímu odbavení návštěvníků u vstupů do placené zóny.

„Kdo si koupí vstupenku v předprodeji, a my doufáme, že tuto variantu zvolí většina návštěvníků, nebude muset čekat ve frontě u pokladen. Tito návštěvníci půjdou rovnou k okénku, kde dostanou pásku, odbavení se tím zrychlí," poznamenal mělnický místostarosta.

Třídenní vstupné by přitom mělo zůstat ve stejné výši jako v loňském roce, tedy 150 korun. Alespoň v předprodeji, přímo na místě bude vstupenka na všechny tři dny o padesátikorunu dražší. „Předprodej spustíme někdy na začátku dubna," připomněl Petr Volf.

