Virus HIV je starší, než se odhadovalo, zjistili čeští vědci

Praha - Čeští vědci zjistili, že je virus HIV starší, než se předpokládalo. Přestože byl virus objeven až v roce 1983 a nemoc AIDS se považuje za moderní onemocnění, původ virů podobných HIV sahá daleko do minulosti. Původní vědecké odhady byly 12 milionů let. Výzkumný tým z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR nově zjistil, že dosahuje až do doby před 60 miliony let. Informovala o tom Miroslava Kaňková z tiskového oddělení Akademie věd.

Tým lékaře Daniela Elledera popsal takzvanou lentivirovou DNA, kterou způsobuje HIV, u letuch malajských, stromových plachtících savců v jihovýchodní Asii a nejbližších příbuzných primátů. Od nich se letuchy oddělily přibližně před 81 miliony lety. Právě do genomu letuch se HIV dostal. Virem HIV je nakaženo až 36 milionů lidí a každoročně jich na následky AIDS umírá přibližně jeden milion. HIV patří mezi retroviry, do podskupiny lentivirů, které dokážou infikovat široké spektrum savců, jako jsou primáti, kočky či koně. Po napadení hostitele retroviry přepíšou svou genetickou informaci z RNA na DNA, to znamená opačně než například člověk, a takto přepsanou DNA začlení do chromosomální DNA (genomu) hostitelského organismu. Jestliže k infekci dojde v zárodečné linii (vajíčka a spermie), kopie retroviru se přenesou z generace na generaci společně s hostitelskou DNA. Tyto takzvané vnitřní retroviry se označují také jako virové fosilie. Jde o jakési historické záznamy, ze kterých mohou vědci vyčíst historii retrovirů. Vědecká práce o objevu českých vědců vyšla v aktuálním čísle prestižního evolučního časopisu Molecular Biology and Evolution.

