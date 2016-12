Vláda by mohla navrhnout pozastavení činnosti 29 stran a hnutí

Praha - Vláda by mohla navrhnout Nejvyššímu správnímu soudu, aby pozastavil činnost 29 politických stran a hnutí. Omezení hrozí například Alternativě pro ČR, Národní demokracii či straně Občané.cz. Rozpustit by pak soud mohl na návrh kabinetu 13 subjektů, které už mají činnost pozastavenou. Vyplývá to z dokumentu vypracovaného ministerstvem vnitra, kterým se budou v pondělí zabývat ministři.

Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka, Pavel Bělobrádek.Foto: Deník/Martin Divíšek

Sněmovna v květnu navrhla pozastavit činnost 81 politickým stranám a hnutím, protože podaly neúplnou výroční finanční zprávu za loňský rok, případně ji nedodaly vůbec. Rozpuštění navrhovala u 14 uskupení. Ministerstvo vnitra v materiálu uvádí, že podnět poslanců považuje za důvodný celkově v případě 42 subjektů. Při pozastavení činnosti může strana podle zákona vykonávat jen činnost, která jí pomůže odstranit důvody, kvůli nimž byla její činnost omezena. Pokud problém nevyřeší během jednoho roku, vláda nebo prezident podají návrh na její rozpuštění. K tomu by měl podle materiálu ministerstva vnitra kabinet přistoupit například u České strany selského rozumu nebo u Nezávislých demokratů, v jejichž čele stojí bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný. U dalších 53 subjektů z návrhu poslanců by kabinet podle názoru ministerstva k návrhu na pozastavení či rozpuštění přistoupit neměl. Například u hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), vedeného Tomiem Okamurou, je důvodem to, že bylo registrováno teprve v červnu 2015, uvádí vnitro. Romská demokratická strana podle resortu zase dodatečně výroční zprávu za rok 2015 řádně doplnila. Strany a hnutí musí podle zákona předložit poslancům výroční finanční zprávu do 1. dubna. Pokud ji nepředloží, případně pokud zpráva neobsahuje požadované údaje, Nejvyšší správní soud má důvod, aby činnost takového subjektu pozastavil. Úplnou zprávu za loňský rok podalo řádně včas 126 z celkem 244 stran a hnutí. Podala ji i Unie Svobody - Demokratická unie, která již neexistuje.

