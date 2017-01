Vláda chce podle Sobotky schválit koncepci občanského vzdělávání

Praha - Vláda chce podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) ještě letos schválit koncepci občanského vzdělávání. Jejím záměrem je upevňování demokratického režimu formou výchovy k aktivnímu občanství a posilování schopnosti kriticky pracovat s informačními zdroji. Sobotka to dnes řekl poslancům v rámci interpelací.

Bohuslav SobotkaFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

"Otázka formy praktického zajištění uvedené koncepce zatím není dořešena a bude se samozřejmě odvíjet od konečné podoby této koncepce, kterou by vláda měla projednat a schválit ještě v rámci svého mandátu," uvedl premiér.



Koncepci má vládě předložit v květnu ministr pro legislativu Jan Chvojka ve spolupráci s ministerstvy školství, spravedlnosti a kultury. Na popud poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové by do její přípravy měli zapojit také členové dolní komory.

"Určitě není cílem vlády, aby tam docházelo k nějaké jednostranné indoktrinaci našich žáků a studentů. Musí to být systém, který bude nastaven občansky neutrálně," poznamenal ministerský předseda.



Premiér zmínil také další vládní plány v oblasti školství a sociálních příspěvků s ním souvisejících. Chce mimo jiné zvyšovat kapacity mateřských škol, upravit rodičovský příspěvek nebo obnovit tříměsíční volno na péči o osobu blízkou. Sobotka přiznal, že v koalici zatím stále nepanuje dohoda o náhradním výživném pro rodiče, jimž bývalý partner na děti nepřispívá. Místo této úpravy by se mohly těmto osamoceným rodičům zvýšit přídavky.

