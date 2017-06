Vláda dopřála vojákům z povolání, polepší si o sedm procent

Vojáci z povolání si od začátku července polepší zhruba o sedm procent. Vláda dnes schválila nařízení, kterým jim zvyšuje služební tarify. Průměrný plat vojáků se pohybuje kolem 31 tisíc korun. Podle Českého statistického úřadu byla na konci loňského roku v Česku průměrná hrubá mzda 29 320 korun.

Ministerstvo obrany navrhovalo, aby se tarify vojáků od července zvedly nominálně ve stejné výši jako srovnatelné tarify bezpečnostních sborů. Zatímco policistům, hasičům či celníkům se od července budou zvyšovat o deset procent, vojáci dostanou navíc přibližně sedm procent. Zvýšení platů vyjde letos státní rozpočet na 319 milionů korun, včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb to bude 434 milionů korun.

"Navrhovaným zvýšením služebních tarifů pro vojáky z povolání se sleduje motivace ke službě vojáka z povolání a tím zabezpečení dostatečných lidských zdrojů pro plnění stanovených úkolů minimálně ve střednědobém horizontu," uvedlo ministerstvo obrany v odůvodnění změny mzdových tarifů.

Obrana ročně potřebuje přijmout alespoň 2000 nových vojáků, aby nahradila ty, co odcházejí, a aby doplnila chybějící tabulky. Navíc by se měl počet profesionálních vojáků podle plánů vlády zvýšit o dalších 5000. Ministerstvo si stěžuje na to, že nyní se mu sice daří náborový cíl plnit, ale že je už znát, že zájem o vstup do armády ochabuje. Vysvětluje si to demografickým vývojem i klesající zdravotní způsobilostí a fyzickou zdatností.

Zatímco policistům či hasičům se tarify zvednou o deset procent, u vojáků bude procentuální navýšení nižší, a to o asi sedm procent. Přidáno by ale měli dostat srovnatelně stejně. Zatímco například voják v hodnosti praporčík si přilepší o 2360 korun, policejní praporčík o 2390 korun. Major v armádě dostane navíc 3290 korun, v policii 3170 Kč.

K 1. lednu letošního roku sloužilo v resortu obrany podle armádního webu 23 184 profesionálních vojáků.