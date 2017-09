Vláda ještě do voleb projedná analýzu zajišťovacích příkazů

Vláda ještě do říjnových voleb projedná analýzu používání zajišťovacích příkazů včetně informace o kauze společnosti FAU. Po dnešní schůzce s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) to novinářům řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kabinet by měl v nadcházejících týdnech projednat i zprávu o kontrole takzvaných korunových dluhopisů.

Pilný uvedl, že analýzu vypracovanou finanční správou už má připravenou a vládě ji předloží do 15. září, poté ji pošle i rozpočtovému výboru Sněmovny. Sobotka je přesvědčen, že zajišťovací příkazy by měly být používány jen v jasně vymezených případech a tehdy, kdy není možné postupovat jinak. Pilný chce vypracovat metodiku, jak mají správci daní tento mimořádný institut používat. Sobotka minulý týden Pilného vyzval, aby prověřil postup finanční správy v souvislosti s opavskou firmou FAU. Požadavek je reakcí na nahrávku, na níž šéf ANO a Pilného předchůdce Andrej Babiš hovoří o společnosti FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu. Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad pohonných hmot v areálu přerovské firmy Precheza, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil. ČTĚTE TAKÉ: Usnesení o vydání Babiše dostane policie nejpozději příští týden V případě zajišťovacích příkazů finanční správa v uplynulých měsících čelila kritice, že je zneužívá, a likviduje tak i řadu poctivých firem, které se do řetězových obchodů mohly dostat neúmyslně. Po obstavení účtů totiž mnoho firem není schopno pokračovat v podnikání a někdy se očistí až za několik let. Zajišťovací příkaz je jedním z institutů finanční správy proti neplatičům daní. Úředníci mohou předpokládanou daň vybrat dopředu, a zadržet tak peníze nebo majetek, dokud firma neuhradí částku uvedenou v příkazu. ČTĚTE TAKÉ: Kauza Čapí hnízdo: Policejní ředitel se zastal svého vyšetřovatele Také takzvané korunové dluhopisy souvisí s Babišem. Od začátku roku se řešil Babišův nákup dluhopisů jeho někdejší společností Agrofert. Sobotka v květnu oznámil, že kvůli nevyjasněným Babišovým majetkovým poměrům a finančním transakcím podá demisi celé vlády. Babiš byl podle něj ve střetu zájmů, když mu jako ministrovi podléhá finanční správa, která má vyšetřit nákup dluhopisů. Sobotka nakonec demisi nepodal, což vyústilo v ostrý konflikt s prezidentem Milošem Zemanem. Poté poslal Zemanovi návrh na odvolání Babiše. Zeman nakonec po průtazích Babiše odvolal a ministrem se stal Pilný. Výhoda takzvaných korunových dluhopisů vydaných do konce roku 2012 spočívá v tom, že jejich držitel v podstatě neplatí ze získaných úroků daň z příjmu.

Autor: ČTK