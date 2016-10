Vláda má znovu schvalovat rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Praha - Vláda v pondělí znovu projedná návrhy ústavní a prováděcí novely, které by měly rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Z kontroly mají být na rozdíl od původních předloh vyňaty obce do 10.000 obyvatel. Přijetí změn vázne na zákonu, který by měl podle požadavku zákonodárců omezit duplicitní kontroly. Ministerstvo financí jej má podle doporučení Legislativní rady vlády dopracovat, stát se to má ale až za dva týdny.

dnes 20:06 SDÍLEJ:

Budova Nejvyššího kontrolního úřadu. Ilustrační foto.Foto: ČTK

Dosavadní působnost NKÚ je omezena na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Nově by do působnosti NKÚ měla patřit kontrola hospodaření s veškerými veřejnými penězi a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku, tedy obce a kraje. Vláda tyto návrh předložila Parlamentu už před rokem a letos pro ně získala souhlas dolní komory. Senát však obě normy v květnu zamítl zejména kvůli tomu, že by podle něj vedly k neúměrnému zatížení zejména menších obcí a k dalšímu bujení kontrol. Senátoři doporučili vládě, aby návrhy předložila znovu, ale v souladu se svým programovým prohlášením souběžně s návrhem na odstranění vícečetných kontrol stejných věcí různými úřady. Sněmovna v případě ústavních zákonů nemůže Senát přehlasovat. Navazující prováděcí novelu zákona o NKÚ, kterou senátoři v návaznosti na odmítnutí ústavních změn také vetovali, museli poslanci v červnu odmítnout také. Ministr Jiří Dienstbier nynější návrh na rozšíření působnosti NKÚ předkládá v podobě, která zohledňuje námitky zákonodárců a z kontroly vyjímá obce s méně než deseti tisíci obyvatel. Navazujícím zákonem o řízení a kontrole veřejných financí se Legislativní rada vláda zabývala ve čtvrtek, jeho projednávání přerušila. Ministerstvo financí jej má dopracovat 7. listopadu a předložit vládě.

Autor: ČTK