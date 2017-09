Vláda naděluje. Čtvrt milionu pro rodiče a „uvolnění“ místo dovolené

Kabinet schválil zcela novou Koncepci rodinné politiky. Sliby za miliardy korun ale doznají změn.

Milujte se a množte se, stát vám na to přidá více peněz než dosud. Tedy alespoň v případě, že příští vláda přijme aspoň část opatření, které včera schválil Sobotkův kabinet.

Končící vláda odhlasovala dlouho připravovanou novou Koncepci rodinné politiky, která úkoluje jednotlivé resorty, aby zvýšily mateřskou, rodičovskou, ale i porodné, či znovu zavádí novomanželské půjčky. Řádově tak zvyšuje náklady státu až o desítky miliard korun.

Koncepce ale rodinu nechápe jen jako svazek muže a ženy, ale bere v potaz i nesezdané páry, čímž popudila lidovce. Jejich šéf Pavel Bělobrádek uvedl, že je to „útok na rodinu“. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) na to reagovala, že šéf lidovců „asi četl jiný dokument“.

Ze schválené verze totiž vypadly kontroverzní návrhy, třeba možnosti umělého oplodnění, bez souhlasu muže.

Čeho by se ale měly rodiny v dohledné budoucnosti dočkat? Návrh počítá se zvýšením rodičovské, a to ze současných 220 000 na 250 000 korun (ročně by to stálo tři miliardy navíc). Mateřská by se měla ze 70 zvýšit na 75 procent základu příjmu, do něhož by se navíc započítávala větší část výdělku (ročně skoro 800 milionů navíc). Zajímavostí je, že koncepce počítá se změnou názvu rodičovské – už by to neměla být „dovolená“, ale materiál předběžně zmiňuje termín „rodičovské uvolnění“. To je však spíše doslovný překlad z anglického „parental leave“ nebo „maternity leave“. O přejmenování by se ještě měla vést diskuse. Schůdněji zní návrh, aby se rodičovská prodloužila o tři měsíce těm rodičům, kde by se otec a matka aspoň po nějaký čas prostřídali.

Přídavky se podle návrhu mají zvednout aspoň o 300 korun, porodné by mělo činit 15 tisíc korun pro rodiny s příjmem pod 3,5násobkem životního minima. Zdarma by měly být školky i základní kroužky ve školách.

Návrhy z koncepce dostanou na stůl jednotlivé resorty, které by je měly postupně přepsat do zákonů. Zda to bude na sto procent, ale záleží na výsledku voleb. Kvůli vyšším nákladům zaznívají výhrady nejenom z opozice, ale i od KDU-ČSL či ANO.

Co slibuje stát: nové půjčky i lepší porody

Zavedení novomanželských půjček – až 300 tisíc Kč se splatností až 15 let. Čím více dětí, tím nižší úrok.



Zavedení státního programu poskytování bezúročných půjček pro rodiny s dětmi (pro páry, z nichž aspoň jeden je ve věku 26 až 55 let) ve výši až 1 mil. Kč (pro rodinu s 1 dítětem) a 1,5 mil. Kč (pro rodinu s dvěma a více dětmi) na pořízení a rekonstrukci bydlení.



Podpora center porodní asistence v areálech porodnic a také samostatných tzv. porodních domů a dále provedení revize právních předpisů, které omezují vznik samostatných porodních domů.



Snížení administrativní zátěže během porodu, respektování přání rodiček v porodních plánech, redukce zbytných medicínských zásahů i urychlování porodu, bezplatná přítomnost otců u porodu.

Zdroj: Koncepce rod. politiky