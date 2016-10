Vláda nesouhlasí s návrhy TOP 09 k pravidlům pro demonstrace

Praha – Vláda podle očekávání ve sněmovní debatě nepodpoří návrh opoziční TOP 09 vzít úředníkům a policistům nově nabytou pravomoc přesunovat veřejná shromáždění v době jejich konání na jiná místa. Možnost takto zasáhnout dostanou přímo na místě akce od listopadu. Kabinet rovněž nesouhlasí s tím, aby policistům byla odejmuta pravomoc demonstraci zrušit i v případě, že je na místě úředník.

Autoři novely shromažďovacího zákona z TOP 09 tvrdí, že jde o výrazné posílení státu na úkor ústavně zaručeného práva. Kabinet argumentuje, že zákon úředníkům poskytne oporu pro řešení konfliktů při demonstracích.

Bez nové pravomoci by stát buď musel nechat konfliktům při demonstracích volný průběh, nebo se uchýlit k největšímu zásahu do svobody shromažďování, tedy k rozpuštění akce, uváděl materiál pro jednání vlády. Poslanci TOP 09 ale tvrdí, že do určité míry ztratí smysl ohlašování akcí na veřejných prostranstvích. „Tato pravomoc je rovněž velice snadno zneužitelná například v předvolebním období či politické soutěži obecně," napsali v důvodové zprávě.

Rozpouštění shromáždění

Předkladatelé nynější novely chtějí upravit i pravomoc policistů shromáždění rozpustit. Kritizují to, že by o ukončení akce mohli rozhodnout i v případě, že by byl na místě přítomen úředník. Úředníci mohou shromáždění rozpouštět i podle nynějšího znění zákona. Policisté by ji měli mít podle poslanců za TOP 09 jen v případech, pokud by úředník na shromáždění nebyl. O oprávnění ukončit akci by měli podle jejich novely přijít zástupci krajských úřadů a ministerstva vnitra. Ani v tom vláda s autory souhlasí. „Cílem zákona bylo zajistit, aby pokud jsou splněny podmínky pro rozpuštění shromáždění a stát tedy má povinnost konat, bylo shromáždění skutečně rozpuštěno," napsali vládní legislativci. Předloha TOP 09 by podle nich vedla i k tomu, že policie by nemohla rozpustit zakázanou demonstraci.

Vládní novela shromažďovacího zákona zakotví vedle úprav pravomocí úředníků a policistů například taky povinnost svolavatele akce být na místě jejího konání. Snahou je omezit účelově oznamovaná shromáždění, jejichž cílem je zabránit jiným demonstracím. Při ohlášení akcí budou muset svolavatelé předem nahlásit kontaktní údaje, aby se s nimi úřady mohly v případě potřeby co nejrychleji spojit.

Novela, jak ji schválil Parlament, neupravuje na rozdíl od vládního návrhu konání spontánních shromáždění bez ohlášení úřadům. Při demonstracích taky bude dál platit zákaz zakrývání obličejů, kabinet jej chtěl zmírnit.