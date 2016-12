Vláda odmítla záměr obnovit trestnost hanobení prezidenta

Praha - Poslanecký návrh, podle kterého by se měl do právního řádu vrátit trestný čin veřejného hanobení prezidenta republiky, dostal dnes od vlády negativní stanovisko. Na twitteru o tom informoval mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Podle předběžného stanoviska měli ministři návrh šesti desítek poslanců označit za překonaný a nadbytečný. Prezident se stejně jako každý jiný může bránit vůči slovním útokům žalobou na ochranu osobnosti nebo trestním oznámením pro pomluvu, uvedli vládní legislativci.

Předloha, která už vyvolala na politické scéně mnoho odmítavých reakcí, podle vládních legislativců nesplňuje podmínky listiny základních práv pro omezení svobody projevu. Kabinet měl poukázat i na skutečnost, že prezident je veřejně činnou osobou, u níž je hranice přípustné kritiky širší než u soukromé osoby.

Předlohu původně podepsalo šest desítek poslanců zejména z vládních ČSSD a hnutí ANO a opozičních KSČM a Úsvitu. Část z nich ale později podporu odvolala. Stanovisko vlády je pouze doporučením pro zákonodárce, kteří o zákonech rozhodují. V případě této novely trestního zákoníku je možné, že Sněmovna ji do voleb v příštím roce vůbec neprojedná. V takovém případě by takzvaně spadla pod stůl.

"Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci," znělo by v novele trestního zákoníku podle navrhovatelů nové ustanovení. Předkladatelé novely chtějí doplnit také přestupkový zákon. Postih by hrozil lidem, kteří by znevážili postavení prezidenta při výkonu pravomoci.

"Díky této novele trestního práva a práva přestupkového by v budoucnosti nemělo docházet k excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám," napsali autoři v důvodové zprávě. Jsou přesvědčeni o preventivním účinku navrhovaného trestného činu a přestupku a tvrdí také, že postihy by nebyly nijak "drakonické", ale měly by spíše "výchovný charakter".